***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2020 16:23
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821461
BIST
17:12114.898
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 108,94
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
17:126,1267
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0130
|Açılış
|: 6,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
17:126,6436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0061
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
17:12325,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,20
|Açılış
|: 325,97
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|10,12
|41.201.028
|% 19,91
|
|ALGYO
|17,55
|203.414.367
|% 19,23
|
|BURCE
|7,07
|3.658.326
|% 14,96
|
|OYAYO
|2,56
|36.097.064
|% 14,80
|
|ALCAR
|63,20
|15.183.140
|% 14,29
|
|BMELK
|1,26
|8.815
|% -10,00
|
|YBTAS
|5.091,10
|811.713
|% -10,00
|
|TURGG
|49,18
|4.868.070
|% -7,03
|
|GYHOL
|24,00
|805.491
|% -6,61
|
|JANTS
|60,75
|9.126.993
|% -6,25
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|ASELS
|29,22
|1.299.467.129
|% 2,10
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|KARSN
|2,03
|578.605.140
|% 9,14
|
|THYAO
|13,65
|3.009.916.063
|% -1,52
|
|KRDMD
|2,83
|614.011.467
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,31
|243.660.886
|% 5,65
|
|ODAS
|2,21
|412.252.817
|% 1,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9382
|7,9780
|% 0,74
|
|Frank
|6,2546
|6,2922
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6308
|1,6390
|% 0,35
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.648
|-11,31
|
|Altın Gr.
|326
|326
|-0,23
|
|Cumhuriyet
|2.166
|2.198
|-37,00
|
|Tam
|2.152
|2.206
|-47,77
|
|Yarım
|1.040
|1.067
|-23,11
|
|Çeyrek
|522
|533
|-11,55
|
|Gümüş.Ons
|18,33
|18,37
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|3,63
|3,63
|-0,03
|
|B. Petrol
|55,51
|55,51
|-0,26
|
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