***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
06.03.2020 09:24
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824823
BIST
10:15111.535
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -280,39
|Açılış
|: 111.654
|
|Önceki Kapanış
|: 111.815
|
112.345
En Düşük
111.528
10:156,0997
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0139
|Açılış
|: 6,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0980
|
6,1287
En Düşük
6,0851
10:156,8501
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0190
|Açılış
|: 6,8160
|
|Önceki Kapanış
|: 6,7680
|
6,8865
En Düşük
6,8333
10:15327,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -1,79
|Açılış
|: 327,21
|
|Önceki Kapanış
|: 329,00
|
331,08
En Düşük
326,14
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,77
|2.268.040
|% 14,94
|
|BRKSN
|3,54
|5.311.219
|% 14,94
|
|NATEN
|20,18
|23.406.486
|% 8,26
|
|ARMDA
|20,90
|18.197
|% 7,73
|
|SUMAS
|9,97
|209
|% 7,20
|
|EKIZ
|1,12
|6.487
|% -9,68
|
|ALYAG
|0,72
|33.482
|% -4,00
|
|AYCES
|10,27
|78.194
|% -3,93
|
|DARDL
|5,24
|115.448
|% -3,85
|
|KRSAN
|10,10
|2.495
|% -3,26
|
|THYAO
|11,70
|154.091.556
|% -0,09
|
|EREGL
|9,01
|114.702.744
|% 2,97
|
|ASELS
|30,22
|75.853.883
|% -0,20
|
|GARAN
|10,25
|65.842.602
|% -0,49
|
|YKBNK
|2,53
|32.539.456
|% 0,00
|
|KARSN
|1,93
|28.927.733
|% 1,05
|
|ODAS
|2,14
|31.632.314
|% 0,00
|
|THYAO
|11,70
|154.091.556
|% -0,09
|
|YKBNK
|2,53
|32.539.456
|% 0,00
|
|EREGL
|9,01
|114.702.744
|% 2,97
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8687
|7,9082
|% -0,41
|
|Frank
|6,4141
|6,4527
|% -0,35
|
|Riyal
|1,6171
|1,6252
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.670
|1.671
|-2,79
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-1,77
|
|Cumhuriyet
|2.152
|2.186
|23,00
|
|Tam
|2.144
|2.198
|23,51
|
|Yarım
|1.036
|1.063
|11,38
|
|Çeyrek
|520
|532
|5,68
|
|Gümüş.Ons
|17,31
|17,33
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,39
|-0,04
|
|B. Petrol
|49,66
|49,66
|-0,33
|