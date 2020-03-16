***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
16.03.2020 11:52
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Franck Mereyde tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamnin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
11:5590.163
En Yüksek
|Değişim
|: -5,69%
|| -5.441,92
|Açılış
|: 92.264
|
|Önceki Kapanış
|: 95.605
|
92.264
En Düşük
90.163
11:556,3732
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0437
|Açılış
|: 6,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 6,3450
|
6,3752
En Düşük
6,2780
11:557,1558
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,1228
|Açılış
|: 7,1320
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0360
|
7,1637
En Düşük
6,9931
11:55315,64
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 4,25
|Açılış
|: 315,64
|
|Önceki Kapanış
|: 311,39
|
318,59
En Düşük
308,86
BIST En Aktif Hisseler
|PEKGY
|2,04
|1.943.810
|% 2,51
|
|MTRYO
|4,70
|16.410
|% 0,86
|
|RALYH
|8,00
|26.000
|% 0,00
|
|SALIX
|3,92
|980
|% 0,00
|
|EGCEY
|0,39
|20.838
|% 0,00
|
|HUBVC
|15,83
|22.221.017
|% -8,81
|
|DERAS
|1,99
|1.233.613
|% -8,29
|
|KFEIN
|8,12
|4.107.287
|% -7,83
|
|NATEN
|12,36
|10.560.828
|% -7,69
|
|SMART
|4,99
|4.172.044
|% -7,59
|
|HUBVC
|15,83
|22.221.017
|% -8,81
|
|NATEN
|12,36
|10.560.828
|% -7,69
|
|SOKM
|7,50
|6.861.701
|% -3,23
|
|SMART
|4,99
|4.172.044
|% -7,59
|
|KFEIN
|8,12
|4.107.287
|% -7,83
|
|HUBVC
|15,83
|22.221.017
|% -8,81
|
|SOKM
|7,50
|6.861.701
|% -3,23
|
|NATEN
|12,36
|10.560.828
|% -7,69
|
|SMART
|4,99
|4.172.044
|% -7,59
|
|DERAS
|1,99
|1.233.613
|% -8,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8499
|7,8893
|% 1,32
|
|Frank
|6,7455
|6,7862
|% 1,80
|
|Riyal
|1,6926
|1,7011
|% 0,68
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.540
|1.541
|10,67
|
|Altın Gr.
|315
|315
|3,40
|
|Cumhuriyet
|2.081
|2.112
|-50,00
|
|Tam
|2.072
|2.123
|-44,29
|
|Yarım
|1.001
|1.027
|-21,43
|
|Çeyrek
|502
|514
|-10,72
|
|Gümüş.Ons
|14,02
|14,05
|-0,69
|
|Gümüş Gr.
|2,88
|2,88
|-0,12
|
|B. Petrol
|31,61
|31,61
|-2,24
|
Seans Raporu
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