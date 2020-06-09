***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.06.2020 13:37
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sani Şener tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850111
BIST
13:41108.868
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -768,99
|Açılış
|: 109.945
|
|Önceki Kapanış
|: 109.637
|
110.330
En Düşük
108.456
13:416,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8080
|
6,8003
En Düşük
6,7696
13:417,6696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0031
|Açılış
|: 7,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,6727
En Düşük
7,6354
13:41373,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 2,87
|Açılış
|: 373,61
|
|Önceki Kapanış
|: 370,74
|
373,77
En Düşük
369,17
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|22,66
|3.125.426
|% 10,00
|
|YONGA
|29,48
|400.574
|% 10,00
|
|TACTR
|6,72
|1.342.649
|% 9,98
|
|LUKSK
|16,36
|1.597.577
|% 9,95
|
|DAGHL
|8,73
|1.824.251
|% 9,95
|
|FORMT
|4,41
|187.606
|% -10,00
|
|KRGYO
|3,08
|3.046.155
|% -9,94
|
|TKURU
|16,50
|161.585
|% -9,34
|
|UFUK
|4,85
|43.407
|% -6,73
|
|GEREL
|4,32
|17.502.440
|% -6,70
|
|GSRAY
|3,83
|687.852.577
|% 2,41
|
|GARAN
|8,16
|652.782.762
|% -1,21
|
|EKGYO
|1,78
|630.186.399
|% 2,30
|
|THYAO
|12,64
|346.129.803
|% 0,00
|
|TSPOR
|5,33
|294.727.633
|% 8,11
|
|EKGYO
|1,78
|630.186.399
|% 2,30
|
|GSRAY
|3,83
|687.852.577
|% 2,41
|
|IHLGM
|1,38
|240.010.087
|% 3,76
|
|KARSN
|1,95
|181.773.056
|% 2,09
|
|IHLAS
|0,74
|68.011.598
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5645
|8,6074
|% -0,54
|
|Frank
|7,0930
|7,1357
|% 0,47
|
|Riyal
|1,8059
|1,8150
|% 0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|9,59
|
|Altın Gr.
|373
|374
|2,80
|
|Cumhuriyet
|2.419
|2.447
|12,40
|
|Tam
|2.490
|2.518
|16,60
|
|Yarım
|1.215
|1.225
|4,30
|
|Çeyrek
|608
|614
|3,30
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,63
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,84
|3,85
|-0,03
|