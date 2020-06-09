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***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi

09.06.2020 13:37
GÜNCEL HABERLER



***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )

Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL

Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mustafa Sani Şener tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850111


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TACTR 6,72 1.342.649 % 9,98  
LUKSK 16,36 1.597.577 % 9,95  
DAGHL 8,73 1.824.251 % 9,95  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5645 8,6074 % -0,54  
Frank 7,0930 7,1357 % 0,47  
Riyal 1,8059 1,8150 % 0,14  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.708 1.709 9,59  
Altın Gr. 373 374 2,80  
Cumhuriyet 2.419 2.447 12,40  
Tam 2.490 2.518 16,60  
Yarım 1.215 1.225 4,30  
Çeyrek 608 614 3,30  
Gümüş.Ons 17,60 17,63 -0,16  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 -0,03  
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