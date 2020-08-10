***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.08.2020 17:59
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Limited tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867323
BIST
17:501.074
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 13,18
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.079
En Düşük
1.039
17:507,3120
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0213
|Açılış
|: 7,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
17:508,6079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 0,0753
|Açılış
|: 8,6050
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|Önceki Kapanış
|: 8,7100
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8,7373
En Düşük
8,4817
17:50479,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,97
|Açılış
|: 479,12
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,82
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler17:50
|QNBFL
|129,80
|35.428.306
|% 10,00
|
|KUTPO
|28,60
|14.065.362
|% 10,00
|
|JANTS
|107,80
|13.077.433
|% 10,00
|
|BURCE
|23,76
|16.812.099
|% 10,00
|
|FADE
|3,19
|288.752
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,18
|577.609
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|3.064.445
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|4.291.594
|% -9,94
|
|VKFYO
|9,44
|2.564.178
|% -9,92
|
|ROYAL
|2,41
|1.183.365
|% -9,74
|
|ASELS
|18,02
|2.488.542.112
|% 7,33
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|GARAN
|6,60
|894.029.460
|% 0,30
|
|GUSGR
|5,59
|797.482.674
|% 2,01
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|EKGYO
|1,98
|1.562.838.177
|% 1,02
|
|KARSN
|2,93
|587.187.824
|% 8,12
|
|KRDMD
|2,74
|482.507.411
|% 3,01
|
|TSKB
|1,08
|156.551.214
|% 0,93
|
|SKBNK
|1,37
|197.351.878
|% 1,48
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3061
|7,3120
|% 0,29
|
|Euro
|8,6004
|8,6079
|% 0,88
|
|Sterlin
|9,5322
|9,5800
|% 0,48
|
|Frank
|7,9548
|8,0027
|% -0,04
|
|Riyal
|1,9421
|1,9518
|% 0,20
|
|17:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.037
|2.038
|2,20
|
|Altın Gr.
|479
|479
|1,97
|
|Cumhuriyet
|3.215
|3.263
|-21,00
|
|Tam
|3.196
|3.279
|-21,17
|
|Yarım
|1.545
|1.586
|-10,24
|
|Çeyrek
|775
|793
|-5,12
|
|Gümüş.Ons
|28,95
|28,98
|0,66
|
|Gümüş Gr.
|6,83
|6,84
|0,20
|
|B. Petrol
|44,95
|44,95
|0,55
|