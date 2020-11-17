***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
17.11.2020 09:21
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Evet
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi 13.11.2020
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin düzeltme açıklaması ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888791
BIST
12:081.273
En Yüksek
|Değişim
|: -1,53%
|| -19,74
|Açılış
|: 1.292
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|Önceki Kapanış
|: 1.293
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1.293
En Düşük
1.271
12:087,7405
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12:089,1903
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|Önceki Kapanış
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470,89
En Düşük
466,13
BIST En Aktif Hisseler12:08
|SAFKR
|7,92
|76.191.149
|% 10,00
|
|YESIL
|48,28
|15.425.516
|% 9,98
|
|VAKKO
|7,17
|45.374.484
|% 9,97
|
|MARKA
|8,96
|1.117.151
|% 9,94
|
|BMELK
|22,84
|1.298.934
|% 9,91
|
|UZERB
|26,28
|578.423
|% -10,00
|
|TKURU
|348,80
|18.138
|% -9,99
|
|OZRDN
|9,45
|249.726
|% -9,91
|
|EUYO
|6,30
|566.042
|% -9,87
|
|KSTUR
|175,00
|75.600
|% -9,79
|
|GARAN
|8,62
|2.146.802.226
|% -3,69
|
|KRDMD
|4,28
|625.585.570
|% -2,28
|
|EKGYO
|1,90
|564.478.601
|% 0,53
|
|AKBNK
|6,02
|533.723.276
|% -4,60
|
|YKBNK
|2,77
|479.135.412
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,90
|564.478.601
|% 0,53
|
|GARAN
|8,62
|2.146.802.226
|% -3,69
|
|YKBNK
|2,77
|479.135.412
|% -3,15
|
|KRDMD
|4,28
|625.585.570
|% -2,28
|
|SKBNK
|1,49
|175.137.645
|% -1,97
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7365
|7,7405
|% 0,44
|
|Euro
|9,1854
|9,1903
|% 0,51
|
|Sterlin
|10,1978
|10,2490
|% 0,53
|
|Frank
|8,4626
|8,5136
|% 0,55
|
|Riyal
|2,0569
|2,0672
|% 0,34
|
|12:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|4,23
|
|Altın Gr.
|470
|470
|2,32
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.171
|2,00
|
|Tam
|3.109
|3.187
|3,16
|
|Yarım
|1.503
|1.542
|1,53
|
|Çeyrek
|754
|771
|0,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,72
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|0,01
|
|B. Petrol
|43,76
|43,76
|-0,06
|