***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
23.11.2020 13:35
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ninety One UK Ltd. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889542
BIST
16:181.325
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,74
|Açılış
|: 1.329
|
|Önceki Kapanış
|: 1.324
|
1.336
En Düşük
1.322
16:187,7869
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,1679
|Açılış
|: 7,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6800
|
7,8016
En Düşük
7,6149
16:189,2662
En Yüksek
|Değişim
|: 2,48%
|| 0,2245
|Açılış
|: 9,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0850
|
9,2854
En Düşük
9,0241
16:18466,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 7,97
|Açılış
|: 466,82
|
|Önceki Kapanış
|: 458,85
|
470,44
En Düşük
457,94
BIST En Aktif Hisseler16:18
|EGEEN
|1.557,00
|209.912.463
|% 10,00
|
|SUMAS
|38,72
|671.173
|% 10,00
|
|YESIL
|64,40
|53.520.917
|% 9,99
|
|CASA
|73,20
|2.658.185
|% 9,99
|
|IZTAR
|15,43
|1.501.740
|% 9,98
|
|KAPLM
|25,66
|475.650
|% -9,96
|
|MARKA
|7,20
|1.689.869
|% -9,89
|
|TKURU
|281,00
|4.611.234
|% -9,59
|
|BRKO
|1,16
|1.655.682
|% -7,94
|
|EUYO
|5,22
|2.038.064
|% -6,45
|
|SISE
|7,11
|1.797.136.231
|% 1,28
|
|GARAN
|9,22
|1.721.133.856
|% -2,43
|
|THYAO
|12,04
|1.682.143.073
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,04
|1.577.414.789
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,88
|1.386.561.028
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,04
|1.577.414.789
|% 5,70
|
|KRDMD
|4,88
|1.386.561.028
|% 1,46
|
|SISE
|7,11
|1.797.136.231
|% 1,28
|
|YKBNK
|3,02
|633.681.586
|% -2,27
|
|GARAN
|9,22
|1.721.133.856
|% -2,43
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7849
|7,7869
|% 2,20
|
|Euro
|9,2606
|9,2662
|% 2,48
|
|Sterlin
|10,3893
|10,4414
|% 2,89
|
|Frank
|8,5380
|8,5895
|% 2,53
|
|Riyal
|2,0691
|2,0795
|% 2,15
|
|16:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.866
|-6,74
|
|Altın Gr.
|468
|468
|9,11
|
|Cumhuriyet
|3.110
|3.157
|37,00
|
|Tam
|3.102
|3.180
|47,63
|
|Yarım
|1.499
|1.538
|23,04
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,52
|
|Gümüş.Ons
|24,10
|24,14
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,10
|
|B. Petrol
|45,81
|45,81
|0,74
|
Seans Raporu
16:18
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16:29
SUMAS, MMCAS, DGGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:29
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