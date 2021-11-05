***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
05.11.2021 15:06
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975131
BIST
15:251.578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 1,92
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.580
En Düşük
1.569
15:259,7087
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0258
|Açılış
|: 9,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
15:2511,1994
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0268
|Açılış
|: 11,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1841
15:25560,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 1,76
|Açılış
|: 560,39
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler15:25
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|MAGEN
|9,48
|294.937.920
|% 9,98
|
|EGEEN
|1.430,00
|151.727.622
|% 8,83
|
|SONME
|30,80
|7.558.163
|% 8,15
|
|RALYH
|8,85
|104.332.253
|% 7,80
|
|BASGZ
|25,24
|3.676.307
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.610.580
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,31
|54.692.246
|% -6,10
|
|TETMT
|179,60
|3.271.051
|% -5,87
|
|RODRG
|14,20
|2.305.261
|% -5,71
|
|THYAO
|17,55
|2.627.382.956
|% 3,42
|
|GARAN
|10,50
|1.425.504.143
|% 0,48
|
|TUPRS
|145,10
|698.756.620
|% 1,68
|
|KRDMD
|7,08
|503.027.297
|% -2,48
|
|EKGYO
|2,10
|484.600.610
|% 2,44
|
|EKGYO
|2,10
|484.600.610
|% 2,44
|
|TSKB
|1,55
|338.617.930
|% 1,31
|
|THYAO
|17,55
|2.627.382.956
|% 3,42
|
|YKBNK
|2,95
|413.894.376
|% -1,01
|
|GARAN
|10,50
|1.425.504.143
|% 0,48
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7055
|9,7087
|% 0,27
|
|Euro
|11,1950
|11,1994
|% -0,24
|
|Sterlin
|13,0419
|13,1073
|% -0,09
|
|Frank
|10,5768
|10,6405
|% -0,07
|
|Riyal
|2,5840
|2,5969
|% 0,25
|
|15:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.790
|-2,38
|
|Altın Gr.
|560
|561
|1,89
|
|Cumhuriyet
|3.706
|3.762
|-8,00
|
|Tam
|3.685
|3.778
|-11,85
|
|Yarım
|1.781
|1.828
|-5,73
|
|Çeyrek
|893
|914
|-2,86
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,72
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|7,43
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,36
|81,36
|0,82
|
Seans Raporu
15:25
daha fazla
-
15:38MAGEN
Yüzde 7.66 oranında artışla 9.28 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 301, 994 adet işlem
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15:37XU100
Endeks 1, 577 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 1 üstünde . İşlem hacmi 14, 769.00 milyon TL de
-
15:37GEDZA
Yüzde 5.71 oranında artışla 17.21 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 873 adet işlem
-
15:36AYEN
Yüzde 4.08 oranında artışla 6.37 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 154, 094 adet işlem
-
15:35KONTR
Yüzde 5.89 oranında artışla 79.15 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 871, 915 adet işlem