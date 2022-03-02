***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.03.2022 09:22
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006386
BIST
15:521.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
|| 22,33
|Açılış
|: 1.974
|
|Önceki Kapanış
|: 1.970
|
2.000
En Düşük
1.962
15:5214,0732
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 0,1776
|Açılış
|: 14,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9100
|
14,1018
En Düşük
13,8221
15:5215,6543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,1475
|Açılış
|: 15,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5000
|
15,6830
En Düşük
15,4208
15:52871,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,28
|Açılış
|: 871,26
|
|Önceki Kapanış
|: 868,98
|
881,22
En Düşük
863,02
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PRKAB
|43,50
|26.483.948
|% 9,96
|
|KONKA
|11,08
|122.638.282
|% 9,92
|
|ISGYO
|6,65
|233.994.159
|% 9,92
|
|MSGYO
|4,15
|18.288.536
|% 9,79
|
|KSTUR
|263,00
|329.966
|% 9,58
|
|AKFGY
|3,61
|110.088.516
|% -9,98
|
|KARYE
|15,56
|34.117.751
|% -9,95
|
|DIRIT
|3,47
|229.776
|% -9,87
|
|ATSYH
|14,50
|1.611.015
|% -9,20
|
|ORMA
|30,26
|593.871
|% -8,30
|
|KRDMD
|13,11
|4.840.703.247
|% 6,93
|
|THYAO
|25,94
|3.692.725.558
|% 2,69
|
|EREGL
|34,66
|2.900.175.553
|% 4,46
|
|ASELS
|23,42
|1.326.023.654
|% -2,42
|
|GARAN
|11,68
|1.024.178.270
|% 0,52
|
|KRDMD
|13,11
|4.840.703.247
|% 6,93
|
|YKBNK
|3,69
|749.928.587
|% 1,65
|
|THYAO
|25,94
|3.692.725.558
|% 2,69
|
|GARAN
|11,68
|1.024.178.270
|% 0,52
|
|EREGL
|34,66
|2.900.175.553
|% 4,46
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,0616
|14,0706
|% 1,26
|
|Euro
|15,6230
|15,6561
|% 0,96
|
|Sterlin
|18,6829
|18,7766
|% 1,23
|
|Frank
|15,2342
|15,3260
|% 1,11
|
|Riyal
|3,7380
|3,7567
|% 1,28
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.926
|1.927
|-19,01
|
|Altın Gr.
|871
|871
|2,21
|
|Cumhuriyet
|5.786
|5.874
|74,00
|
|Tam
|5.761
|5.907
|75,86
|
|Yarım
|2.784
|2.857
|36,70
|
|Çeyrek
|1.397
|1.429
|18,35
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,08
|-0,41
|
|Gümüş Gr.
|11,34
|11,35
|-0,04
|
|B. Petrol
|111
|111
|6,26
|