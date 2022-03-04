***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
04.03.2022 12:46
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Vehbi Serkan Kaptan tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007233
BIST
14:132.003
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -20,67
|Açılış
|: 2.014
|
|Önceki Kapanış
|: 2.023
|
2.024
En Düşük
1.996
14:1314,2448
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1306
|Açılış
|: 14,1950
|
|Önceki Kapanış
|: 14,1250
|
14,3488
En Düşük
14,0910
14:1315,6811
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0371
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6600
|
15,8271
En Düşük
15,5533
14:13891,87
En Yüksek
|Değişim
|: 1,44%
|| 12,69
|Açılış
|: 891,87
|
|Önceki Kapanış
|: 879,17
|
894,99
En Düşük
876,47
BIST En Aktif Hisseler14:13
|AVOD
|1,43
|15.330.715
|% 43,00
|
|MEDTR
|11,93
|22.065.923
|% 9,95
|
|YUNSA
|14,57
|33.170.955
|% 9,80
|
|DOHOL
|2,88
|567.039.137
|% 8,68
|
|BUCIM
|2,02
|61.017.327
|% 8,60
|
|BASCM
|3,29
|2.114.803
|% -9,86
|
|AKFGY
|3,06
|42.943.154
|% -5,85
|
|EDIP
|3,56
|16.653.893
|% -5,82
|
|KLNMA
|12,39
|505.634
|% -5,42
|
|DOCO
|1.236,20
|21.419.440
|% -5,38
|
|KRDMD
|13,75
|2.433.674.066
|% 1,03
|
|EREGL
|34,64
|1.692.458.238
|% -1,98
|
|THYAO
|25,26
|1.227.336.698
|% -2,62
|
|ASELS
|24,36
|1.039.914.428
|% 2,27
|
|KOZAL
|130,90
|963.892.827
|% 1,55
|
|DOHOL
|2,88
|567.039.137
|% 8,68
|
|ODAS
|1,40
|252.657.228
|% 5,26
|
|KRDMD
|13,75
|2.433.674.066
|% 1,03
|
|PETKM
|8,04
|835.417.102
|% 1,77
|
|EKGYO
|2,02
|172.598.335
|% 0,00
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,2378
|14,2448
|% 0,93
|
|Euro
|15,6526
|15,6811
|% 0,24
|
|Sterlin
|18,9000
|18,9948
|% 0,69
|
|Frank
|15,4619
|15,5550
|% 1,05
|
|Riyal
|3,7837
|3,8027
|% 0,89
|
|14:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.947
|1.948
|10,58
|
|Altın Gr.
|892
|892
|12,77
|
|Cumhuriyet
|5.898
|5.987
|87,00
|
|Tam
|5.862
|6.010
|72,06
|
|Yarım
|2.833
|2.907
|34,86
|
|Çeyrek
|1.421
|1.454
|17,43
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|0,14
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,50
|