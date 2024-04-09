***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.04.2024 09:02
***TAVHL*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler TAVHL
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Tepe İnşaat Sanayi A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1271330
BIST
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12:359.814
En Düşük
|Değişim
|: 0,59%
|| 57,50
|Açılış
|: 9.808
|
|Önceki Kapanış
|: 9.757
|
9.747
En Yüksek
9.849
12:3532,1892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1952
|Açılış
|: 32,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 32,2300
|
32,2411
En Düşük
31,9758
12:3534,9758
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0514
|Açılış
|: 35,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,9000
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35,0440
En Düşük
34,7786
12:352.447,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 42,03
|Açılış
|: 2.447,72
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|Önceki Kapanış
|: 2.405,69
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2.450,03
En Düşük
2.405,00
BIST En Aktif Hisseler12:35
|DOBUR
|171,60
|10.234.069
|% 10,00
|
|ENTRA
|14,64
|22.156.557
|% 9,99
|
|UFUK
|313,75
|24.801.916
|% 9,99
|
|DAPGM
|35,50
|328.012.797
|% 9,98
|
|GEREL
|39,68
|139.680.349
|% 9,98
|
|FONET
|25,12
|86.477.132
|% -9,96
|
|EGPRO
|211,80
|128.597.668
|% -5,95
|
|KUTPO
|107,00
|104.815.128
|% -5,64
|
|TNZTP
|71,45
|86.724.179
|% -4,92
|
|KTLEV
|126,50
|37.183.839
|% -4,53
|
|THYAO
|309,50
|4.139.823.469
|% -0,16
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|TUPRS
|187,90
|1.922.195.530
|% 2,62
|
|KCHOL
|217,10
|1.705.916.571
|% 0,46
|
|ISCTR
|12,84
|3.031.103.547
|% 0,16
|
|EKGYO
|10,81
|880.375.393
|% 2,27
|
|ZOREN
|5,81
|400.361.138
|% -0,34
|
|YKBNK
|31,52
|2.078.448.926
|% 2,54
|
|HALKB
|16,64
|979.855.663
|% 0,54
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1829
|32,1892
|% 0,61
|
|Euro
|34,9666
|34,9758
|% 0,15
|
|Sterlin
|41,0634
|41,2692
|% 1,01
|
|Frank
|35,8817
|36,0616
|% 1,12
|
|Riyal
|8,6409
|8,6842
|% 0,89
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|28,12
|28,15
|% 0,66
|
|Platin
|980,33
|981,54
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.061,93
|1.064,36
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|90,66
|90,66
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.363,33
|2.363,71
|% 0,66
|