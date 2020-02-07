***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
07.02.2020 18:25
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komite tarafından da önerildiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bahsi geçen kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi (Ernst & Young Global Limited Şirketi'nin bir üyesidir) bağımsız denetim kuruluşu ve denetçi olarak seçilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817725
BIST
18:05121.015
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -1.268,73
|Açılış
|: 122.476
|
|Önceki Kapanış
|: 122.284
|
122.812
En Düşük
120.913
18:056,0103
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0225
|Açılış
|: 5,9940
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9870
|
6,0479
En Düşük
5,9771
18:056,5861
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0075
|Açılış
|: 6,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5830
|
6,6371
En Düşük
6,5576
18:05302,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 1,16
|Açılış
|: 302,76
|
|Önceki Kapanış
|: 301,60
|
305,99
En Düşük
300,62
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|7,63
|1.540.138
|% 19,97
|
|ARENA
|13,18
|67.280.191
|% 19,71
|
|AYCES
|11,59
|6.037.242
|% 14,98
|
|ISATR
|290.000,00
|290.000
|% 14,62
|
|LINK
|33,30
|36.252.219
|% 12,80
|
|DOKTA
|54,45
|73.976.914
|% -14,99
|
|IZTAR
|3,12
|1.642.670
|% -6,87
|
|ROYAL
|2,07
|402.583
|% -5,91
|
|DAGHL
|4,54
|14.271.867
|% -5,81
|
|TEKTU
|1,66
|117.104.476
|% -5,68
|
|THYAO
|14,47
|1.177.876.020
|% -1,83
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|GARAN
|11,97
|446.111.903
|% -2,44
|
|SODA
|6,50
|415.944.363
|% 1,88
|
|IHLGM
|1,23
|319.855.572
|% 4,24
|
|GUSGR
|2,83
|735.156.097
|% 6,79
|
|KRDMD
|2,93
|524.832.433
|% -0,34
|
|ODAS
|2,23
|312.994.606
|% -0,89
|
|EKGYO
|1,68
|225.867.021
|% -2,33
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7516
|7,7904
|% 0,45
|
|Frank
|6,1278
|6,1647
|% 0,16
|
|Riyal
|1,5988
|1,6069
|% 0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|-0,18
|
|Altın Gr.
|303
|303
|1,47
|
|Cumhuriyet
|2.004
|2.034
|11,00
|
|Tam
|1.996
|2.046
|10,93
|
|Yarım
|965
|990
|5,29
|
|Çeyrek
|484
|495
|2,65
|
|Gümüş.Ons
|17,64
|17,68
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,03
|55,03
|0,10
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:59IHGZT
Yüzde -5.43 oranında düşüşle 4.35 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 545 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1347 kaybederek (% -0.92 ) 145, 312
-
17:56XU100
Endeks 121, 359 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 76 altında . İşlem hacmi 9, 814.00 milyon TL de
-
17:51XU100
Endeks 121, 305 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 8 altında . İşlem hacmi 9, 649.00 milyon TL de
-
17:51TEKTU
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 62, 546, 915 adet işlem