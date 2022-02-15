***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.02.2022 20:26
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2022 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin (Deloitte Touche Tohmatsu Limited'in üye şirketidir) seçilmesi ve bu seçimin yapılacak olan ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001967
BIST
18:052.041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.041
|
2.058
En Düşük
2.036
18:0513,6029
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0060
|Açılış
|: 13,6170
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6450
|
13,6066
En Düşük
13,5849
18:0515,5158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0347
|Açılış
|: 15,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4900
|
15,5169
En Düşük
15,4616
18:05818,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 7,90
|Açılış
|: 818,37
|
|Önceki Kapanış
|: 810,35
|
820,47
En Düşük
808,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RALYH
|7,70
|15.901.185
|% 10,00
|
|UZERB
|50,60
|340.757
|% 10,00
|
|MERIT
|32,00
|60.642.885
|% 9,97
|
|ARMDA
|63,45
|4.325.914
|% 9,97
|
|DESA
|11,84
|11.795.761
|% 9,94
|
|PKENT
|711,90
|65.930.451
|% -10,00
|
|POLTK
|521,30
|95.428.505
|% -10,00
|
|INTEM
|87,70
|31.414.913
|% -9,96
|
|SANEL
|9,05
|4.593.943
|% -9,95
|
|ORCAY
|27,16
|71.965.166
|% -9,95
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|ASELS
|22,26
|1.359.570.238
|% 2,30
|
|TUPRS
|195,60
|1.080.377.057
|% 0,46
|
|EREGL
|28,18
|1.075.566.727
|% -1,33
|
|EKGYO
|2,36
|481.458.037
|% 2,16
|
|YKBNK
|4,01
|833.450.878
|% -1,96
|
|THYAO
|29,60
|3.987.313.507
|% -1,20
|
|KRDMD
|11,87
|1.468.637.919
|% -0,42
|
|DOHOL
|2,93
|359.231.230
|% 1,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5912
|13,6029
|% 0,04
|
|Euro
|15,4846
|15,5158
|% 0,22
|
|Sterlin
|18,4274
|18,5198
|% 0,41
|
|Frank
|14,6939
|14,7824
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6120
|3,6302
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.870
|1.870
|-2,46
|
|Altın Gr.
|818
|818
|8,02
|
|Cumhuriyet
|5.413
|5.495
|3,00
|
|Tam
|5.389
|5.523
|2,55
|
|Yarım
|2.604
|2.672
|1,24
|
|Çeyrek
|1.306
|1.336
|0,62
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|10,29
|10,30
|-0,04
|
|B. Petrol
|92,59
|92,59
|0,84
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59NIBAS
Yüzde 4.36 oranında artışla 10.77 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 159, 989 adet işlem
-
17:58KONKA
Yüzde 5.94 oranında artışla 8.74 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 010, 491 adet işlem
-
17:57BOSSA
Yüzde 8.13 oranında artışla 39.12 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 347, 486 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 38 artarak (% 0.10 ) 2, 272
-
17:55XU100
Endeks 2, 044 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 22, 564.00 milyon TL de