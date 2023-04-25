***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide)
25.04.2023 18:20
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
TAV Havalimanları Holding A.Ş. 31 Mart 2023 tarihli faaliyet raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140925
BIST
18:054.891
En Yüksek
|Değişim
|: -2,62%
|| -131,78
|Açılış
|: 5.034
|
|Önceki Kapanış
|: 5.023
|
5.042
En Düşük
4.881
18:0519,4249
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0215
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4250
|
19,4563
En Düşük
19,3659
18:0521,3291
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0683
|Açılış
|: 22,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 22,4200
|
21,4914
En Düşük
21,2958
18:051.243,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 2,17
|Açılış
|: 1.243,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.241,03
|
1.249,16
En Düşük
1.233,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|MAKIM
|23,50
|63.545.821
|% 6,14
|
|OBASE
|17,07
|28.893.688
|% 4,02
|
|IZINV
|24,18
|13.789.979
|% 2,28
|
|BMSTL
|50,00
|128.250.445
|% 2,08
|
|IMASM
|37,54
|426.176.712
|% -9,98
|
|LIDER
|88,90
|41.423.190
|% -9,79
|
|ONCSM
|81,80
|56.945.670
|% -7,93
|
|BVSAN
|53,80
|127.447.217
|% -7,40
|
|DAPGM
|40,00
|9.230.315
|% -4,90
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ALFAS
|311,40
|455.168.123
|% -4,48
|
|KOPOL
|44,34
|2.513.783.892
|% 7,52
|
|AKFYE
|12,76
|456.621.958
|% -4,06
|
|ASTOR
|48,92
|981.608.446
|% -4,45
|
|CVKMD
|168,70
|2.267.223.540
|% 0,84
|
|KLSYN
|3,07
|38.799.290
|% -4,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4200
|19,4249
|% 0,11
|
|Euro
|21,3110
|21,3291
|% -0,32
|
|Sterlin
|24,0132
|24,1336
|% -0,58
|
|Frank
|21,6912
|21,8218
|% -0,38
|
|Riyal
|5,1627
|5,1886
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|-0,41
|
|Altın Gr.
|1.241
|1.242
|0,63
|
|Cumhuriyet
|8.992
|9.127
|46,00
|
|Tam
|9.049
|9.249
|57,00
|
|Yarım
|4.419
|4.515
|21,00
|
|Çeyrek
|2.210
|2.271
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|15,42
|15,44
|-0,27
|
|B. Petrol
|80,54
|80,54
|-2,00
|
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