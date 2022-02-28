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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

28.02.2022 18:36
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2022
Karar Sayısı
9
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI    FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN    Yönetim Kurulumuzun 28/02/2022 tarih ve 2022/9 sayılı Kararı ile onaylanan 2021 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporumuzun,       ·  Tarafımızca incelendiğini, ·  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,    ·  Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun  işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon  kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını         bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.        Saygılarımızla, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005337


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ISKUR 1.097.250,00 1.097.250 % 10,00  
ALCAR 277,40 36.769.978 % 9,99  
KAPLM 47,34 2.062.013 % 9,99  
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Altın Gr. 847 847 8,31  
Cumhuriyet 5.660 5.745 43,00  
Tam 5.633 5.775 43,48  
Yarım 2.722 2.794 21,03  
Çeyrek 1.366 1.397 10,52  
Gümüş.Ons 24,26 24,28 0,03  
Gümüş Gr. 10,85 10,86 0,10  
B. Petrol 97,43 97,43 3,31  
Seans Raporu 18:05
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