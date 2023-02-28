***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
28.02.2023 18:12
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu Sorumluluk Beyanı
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
28/02/2023
Karar Sayısı
8
SPK'nın İlgili Tebliği Çerçevesinde Hazırlanan Sorumluluk Beyanı
SERMAYE PİYASASI KURULUNUN II-14.1. SAYILI SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN 9. MADDESİ GEREĞİNCE HAZIRLANAN SORUMLULUK BEYANI FAALİYET RAPORUNUN KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN Yönetim Kurulumuzun 28/02/2023 tarih ve 2022/8 sayılı Kararı ile onaylanan 2022 yılına ait, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri II.14.1. sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne ("Tebliğ") uyumlu olarak hazırlanan, faaliyet raporumuzun, · Tarafımızca incelendiğini, · Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, · Şirketimizdeki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış Faaliyet Raporu'nun işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli risk ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını bilgilerinize sunar, yapılan açıklamadan dolayı sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1117641
BIST
18:055.237
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 39,89
|Açılış
|: 5.229
|
|Önceki Kapanış
|: 5.197
|
5.266
En Düşük
5.180
18:0518,8809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0062
|Açılış
|: 19,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1300
|
18,9166
En Düşük
18,7946
18:0520,0195
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0191
|Açılış
|: 20,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2400
|
20,1035
En Düşük
19,9370
18:051.110,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 7,06
|Açılış
|: 1.110,59
|
|Önceki Kapanış
|: 1.103,53
|
1.111,21
En Düşük
1.096,14
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|52,80
|3.335.508
|% 10,00
|
|SELGD
|5,94
|2.857.302
|% 10,00
|
|PCILT
|31,28
|61.694.255
|% 9,99
|
|PRKME
|17,62
|48.131.798
|% 9,99
|
|KENT
|207,00
|3.447.395
|% 9,99
|
|METUR
|4,90
|53.313.609
|% -7,89
|
|FMIZP
|141,00
|40.650.029
|% -6,13
|
|MMCAS
|4,61
|184.681
|% -5,92
|
|EUYO
|5,24
|4.397.003
|% -5,92
|
|NIBAS
|22,92
|496.919.252
|% -5,52
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|THYAO
|143,60
|6.513.675.927
|% 0,14
|
|OYAKC
|50,70
|5.713.552.627
|% 4,93
|
|EREGL
|44,10
|5.650.083.476
|% 0,14
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|EKGYO
|8,39
|2.913.286.815
|% -1,76
|
|KRDMD
|22,54
|6.964.288.393
|% 2,64
|
|KOZAL
|24,46
|5.622.534.445
|% -0,65
|
|AKBNK
|17,50
|3.839.236.396
|% 1,04
|
|YKBNK
|10,01
|2.073.214.487
|% 1,52
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8777
|18,8822
|% -0,03
|
|Euro
|20,0099
|20,0183
|% -0,10
|
|Sterlin
|22,7703
|22,8845
|% 0,29
|
|Frank
|20,0639
|20,1847
|% -0,15
|
|Riyal
|5,0174
|5,0425
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.829
|1.829
|11,73
|
|Altın Gr.
|1.109
|1.109
|5,29
|
|Cumhuriyet
|7.438
|7.550
|-29,00
|
|Tam
|7.515
|7.591
|18,00
|
|Yarım
|3.672
|3.715
|9,00
|
|Çeyrek
|1.836
|1.857
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|20,92
|20,94
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|12,63
|12,65
|0,13
|
|B. Petrol
|83,62
|83,62
|1,58
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59CIMSA
Yüzde -4.71 oranında düşüşle 121.50 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 314, 742 adet işlem
-
17:58GENTS
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 6.04 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 902, 424 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, KRDMD, TOASO
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 99 kaybederek (% -0.28 ) 4, 651
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKME, MEGAP, PCILT, PINSU, RODRG, SANKO, IDGYO, ALFAS, LINK, YAPRK