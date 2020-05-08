***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/07/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKazakistan Almatı Uluslararası HavalimanıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHavalimanı İşletmeciliği, Jet Yakiti Ticareti ve Yiyecek Icecek HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarihİlgili yasal prosedürlerin ardındanEdinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar415 milyon USDEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75'den az olmayacaktırEdinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75'den az olmayacaktırEdinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)TAV Havalimanları Holding'in oy hakkı %75'den az olmayacaktırEdinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)10İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)51Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi07/05/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını 8 Kasım 2019 tarihinde duyurmuş ve 8 Ocak 2020 ve 9 Mart 2020 tarihlerinde de görüşmelerin devam ettiğine ilişkin açıklamaları daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yapılan görüşmeler sonucunda, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin %100'ünün toplam 415 milyon ABD Doları Şirket Değeri (Enterprise Value) karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi 7 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmıştır. TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75 den az olmayacak olup, hisse devri yasal prosedürlerin ardından tamamlanacaktır. Detayli bilgi ekteki sunumda yer almaktadir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843522BIST