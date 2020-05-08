***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
08.05.2020 08:59
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/07/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Havalimanı İşletmeciliği, Jet Yakiti Ticareti ve Yiyecek Icecek Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
İlgili yasal prosedürlerin ardından
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
415 milyon USD
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75'den az olmayacaktır
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75'den az olmayacaktır
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
TAV Havalimanları Holding'in oy hakkı %75'den az olmayacaktır
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
10
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
51
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
07/05/2020
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı'nın sahibi ile potansiyel satın alma görüşmelerine başladığını 8 Kasım 2019 tarihinde duyurmuş ve 8 Ocak 2020 ve 9 Mart 2020 tarihlerinde de görüşmelerin devam ettiğine ilişkin açıklamaları daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Yapılan görüşmeler sonucunda, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere ait hisselerin %100'ünün toplam 415 milyon ABD Doları Şirket Değeri (Enterprise Value) karşılığında satın alınmasına ilişkin Hisse Alım Sözleşmesi 7 Mayıs 2020 tarihinde imzalanmıştır. TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payı %75 den az olmayacak olup, hisse devri yasal prosedürlerin ardından tamamlanacaktır. Detayli bilgi ekteki sunumda yer almaktadir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843522
BIST