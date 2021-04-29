***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
29.04.2021 19:00
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.05.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
23/07/2019
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
Kazakistan Almatı Uluslararası Havalimanı
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Havalimanı İşletmeciliği, Jet Yakiti Ticareti ve Yiyecek Icecek Hizmetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
-
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
29.04.2021
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
-
Beher Payın Alış Fiyatı
-
Toplam Tutar
365 milyon USD (Şirket Değeri)
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
85
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
85
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
85
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
9
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
100
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
-
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
İlişkili taraf değildir.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
29/04/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Yöntemi
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Pazarlık Yöntemi ile belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
8 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere (Almatı Havalimanı) ait hisselerin %100'ünü toplam 415 milyon ABD doları şirket değeri (enterprise value) karşılığında satın almasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Gene aynı açıklamada, TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payının %75'ten az olmayacağını ve hisse devrinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini belirtmiştik.
Almatı Havalimanı'nın hisselerinin konsorsiyuma devri 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece, Almatı Havalimanı'nın mülkiyeti TAV Havalimanları'nın %85 pay sahibi olduğu konsorsiyuma geçmiştir. Rusya ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren özel bir fon olan VPE Capital tarafından yönetilen Kazakistan Altyapı Fonu konsorsiyumda %15 paya sahiptir.
Daha önce üzerinde anlaşılmış olan 415 milyon ABD doları tutarındaki şirket değeri satınalma bedeli, pandemi nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak 365 milyon ABD dolarına indirilmiştir. Kalan 50 milyon ABD dolarlık tutarın satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma eşiklerine göre oluşturulan bir "şarta bağlı ödeme" planına tabi olacaktır. Şarta bağlı ödeme planının detaylarına ekteki sunumda yer verilmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932629
BIST