***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.05.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi23/07/2019Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKazakistan Almatı Uluslararası HavalimanıEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuHavalimanı İşletmeciliği, Jet Yakiti Ticareti ve Yiyecek Icecek HizmetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın SermayesiEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.04.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal TutarıBeher Payın Alış FiyatıToplam Tutar365 milyon USD (Şirket Değeri)Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)85Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)85Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)85Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)100Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliğiİlişkili taraf değildir.Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi29/04/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniPazarlık Yöntemi ile belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar8 Mayıs 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, TAV Havalimanları ve VPE Capital'in oluşturduğu konsorsiyumun, Almatı Havalimanı ve havalimanıyla ilişkili jet yakıtı ve yiyecek içecek hizmeti veren işletmelere (Almatı Havalimanı) ait hisselerin %100'ünü toplam 415 milyon ABD doları şirket değeri (enterprise value) karşılığında satın almasına ilişkin hisse alım sözleşmesi imzaladığımızı kamuoyuna duyurmuştuk. Gene aynı açıklamada, TAV Havalimanları Holding'in konsorsiyumdaki payının %75'ten az olmayacağını ve hisse devrinin yasal prosedürlerin tamamlanmasının ardından gerçekleşeceğini belirtmiştik.Almatı Havalimanı'nın hisselerinin konsorsiyuma devri 29 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşmiştir. Böylece, Almatı Havalimanı'nın mülkiyeti TAV Havalimanları'nın %85 pay sahibi olduğu konsorsiyuma geçmiştir. Rusya ve BDT ülkelerinde faaliyet gösteren özel bir fon olan VPE Capital tarafından yönetilen Kazakistan Altyapı Fonu konsorsiyumda %15 paya sahiptir.Daha önce üzerinde anlaşılmış olan 415 milyon ABD doları tutarındaki şirket değeri satınalma bedeli, pandemi nedeniyle havalimanında meydana gelen trafik düşüşü dikkate alınarak 365 milyon ABD dolarına indirilmiştir. Kalan 50 milyon ABD dolarlık tutarın satıcıya ödenmesi belirli orandaki trafik toparlanma eşiklerine göre oluşturulan bir "şarta bağlı ödeme" planına tabi olacaktır. Şarta bağlı ödeme planının detaylarına ekteki sunumda yer verilmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932629BIST