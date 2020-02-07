***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 972.830 718.234 4.034.498 -18.938 4.015.560Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler-11.944 -11.944 -11.944Düzeltmelerden Sonraki Tutar363.281 90.466 76.811 -62.604 1.779.418 -170.657 -71.337 -164 338.220 960.886 718.234 4.022.554 -18.938 4.003.616Transferler55.087 663.147 -718.234 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.454.747 2.665.035 71.609 2.736.644Dönem Karı (Zararı)1.454.747 1.454.747 62.577 1.517.324Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-78.289 -39.551 1.409.224 -83.835 19.590 -16.851 1.210.288 9.032 1.219.320Kar Payları3-26 -406.372 -406.372 -101.690 -508.062Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış2-3 -8.486 -8.486 -1.142 -9.628Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-16.315 -16.315 13.295 -3.020Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Transferler15.089 1.439.658 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 2.368.497 3.148.391 46.516 3.194.907Dönem Karı (Zararı)2.368.497 2.368.497 46.919 2.415.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 779.894 -403 779.491Kar Payları3-26 -757.587 -757.587 -74.216 -831.803Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)342.824 -216.109 126.715 126.715Dönem Sonu Bakiyeler363.281 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI881.596 2.346.753Dönem Karı (Zararı)2.415.416 1.517.324Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)513.081 462.933Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)1.902.335 1.054.391Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler215.067 1.928.737Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler14-15-16 990.643 613.432Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler379.927 939.503Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21-23 23.596 34.678Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler356.331 904.825Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler520.632 434.189Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-155.326 -158.734Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler675.958 592.923Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler204.623 -281.446Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 -212.319 -263.136Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler35 800.972 486.195Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-2.469.411 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.500.231 122.598Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler363.526 -29.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)62.199 -32.131İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)301.327 2.972Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-661.430 153.559Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler1.268 4.280Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler63.921 280.022İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)4.482 281.755İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)59.439 -1.733İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.267.516 -286.104Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.130.252 3.568.659Kira Ödemeleri13 0 -661.542Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler23 -92.213 -39.701Vergi İadeleri (Ödemeleri)35 -156.443 -520.663YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI296.851 -2.702.213Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-7.910 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -1.960.683Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri29.150 24.338Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-446.397 -526.210Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -416.434 -514.176Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -29.963 -12.034Verilen Nakit Avans ve Borçlar-159.375 -140.905İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-159.375 -140.905Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler812.636 106.680Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)68.747 -205.433FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-986.224 1.540.934Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 733.751 1.423.973Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -444.811 -1.426.710İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-55.007 1.710.270Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-62.173 -8.113Ödenen Temettüler-831.803 -508.062Ödenen Faiz7 -322.137 -256.278Alınan Faiz57.311 107.690Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-61.355 498.164YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)192.223 1.185.474Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi352.877 588.621NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)545.100 1.774.095DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.328.403 1.554.308DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.873.503 3.328.403Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 3.882.681 3.330.686Finansal Yatırımlar459.111 425.119Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 459.111 425.119Ticari Alacaklar852.486 1.037.645İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 79.980 131.849İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 772.506 905.796Diğer Alacaklar1.453.720 81.025İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 99.220 47.247İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.354.500 33.778Stoklar12 59.414 55.081Peşin Ödenmiş Giderler13 101.587 332.221Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 187.002 33.461Diğer Dönen Varlıklar25 173.673 167.224ARA TOPLAM7.169.674 5.462.462TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.169.674 5.462.462DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar330.794 395.156İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 330.794 395.156Diğer Alacaklar1.804.953 11.148İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 12.616 11.148İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.792.337 0Türev Araçlar38 0 194Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.616.499 2.969.591Maddi Duran Varlıklar14 1.368.222 1.394.493Kullanım Hakkı Varlıkları16 389.938 0Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.526.381 10.329.094Şerefiye15 915.708 819.687İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar15 10.520.298 9.443.167Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 90.375 66.240Peşin Ödenmiş Giderler13 99.054 36.560Ertelenmiş Vergi Varlığı35 176.971 175.820Diğer Duran Varlıklar25 74.357 29.763TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.387.169 15.341.819TOPLAM VARLIKLAR25.556.843 20.804.281KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.564.644 2.288.080Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 948.177 625.881Ticari Borçlar433.659 370.687İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 6.450 1.593İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 427.209 369.094Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 49.713 173.823Diğer Borçlar1.196.083 1.380.478İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 186 151.505İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.195.897 1.228.973Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 95.815 50.490Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü35 656.009 68.747Kısa Vadeli Karşılıklar21 36.858 35.359Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler25 13.361 12.056ARA TOPLAM5.994.319 5.005.601TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER5.994.319 5.005.601UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.212.464 3.873.627Diğer Borçlar6.022.622 5.213.451İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.034.372 1.843.924İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 3.988.250 3.369.527Türev Araçlar38 243.174 177.168Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)13 112.741 107.483Uzun Vadeli Karşılıklar23 124.433 131.784Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü35 137.721 75.617TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER10.853.155 9.579.130TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER16.847.474 14.584.731ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.773.935 6.256.416Ödenmiş Sermaye26 363.281 363.281Paylara İlişkin Primler (İskontolar)330.200 -12.624Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.742.871 3.086.487Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.133 -102.155Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-156.133 -102.155Yabancı Para Çevrim Farkları3.899.004 3.188.642Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-199.744 -323.254Yabancı Para Çevrim Farkları-86.418 -254.492Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-54.766 -51.747Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-58.560 -17.015Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 408.396 393.307Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.683.623 1.217.661Net Dönem Karı veya Zararı2.368.497 1.454.747Kontrol Gücü Olmayan Paylar3-26 -64.566 -36.866TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.709.369 6.219.550TOPLAM KAYNAKLAR25.556.843 20.804.281Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-27 4.756.204 3.975.497Satışların Maliyeti24-28 -2.510.013 -2.017.650TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.246.191 1.957.847BRÜT KAR (ZARAR)2.246.191 1.957.847Genel Yönetim Giderleri24-29 -1.132.663 -924.857Pazarlama Giderleri24 -15.274 -12.737Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 401.456 677.065Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -192.048 -784.948ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.307.662 912.370Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 85.941 70.627Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 212.319 263.136FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.605.922 1.246.133Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri33 -847.328 -631.967SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)758.594 614.166Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-245.513 -151.233Dönem Vergi (Gideri) Geliri35 -142.832 -115.433Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 -102.681 -35.800SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)513.081 462.933DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.902.335 1.054.391DÖNEM KARI (ZARARI)2.415.416 1.517.324Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 46.919 62.577Ana Ortaklık Payları2.368.497 1.454.747Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar656.384 1.291.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-60.726 -42.096Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar11.956 31.266Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-3.929 -7.343Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar15.885 38.609Yabancı Para Çevrim Farkları694.477 1.292.326Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.677 9.888Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi10.049 8.419Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi628 1.469Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar123.107 -72.064Yabancı Para Çevrim Farkları201.893 -44.440Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.558 38.562Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)33 -2.558 38.562Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-96.307 -58.064Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-52.975 -16.949Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-43.332 -41.115Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler20.079 -8.122Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi33 8.652 -8.215Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi11.427 93DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)779.491 1.219.320TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.194.907 2.736.644Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar46.516 71.609Ana Ortaklık Payları3.148.391 2.665.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817710BIST