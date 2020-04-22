***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
22.04.2020 18:12
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
14.483 1.440.264 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 145.644 442.077 -33.382 408.695
Dönem Karı (Zararı)
145.644 145.644 -6.400 139.244
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 296.433 -26.982 269.451
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -13.861 -771.448
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-7.214 -7.214 8.152 938
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 -35.810 76.811 -107.157 3.499.999 -204.239 -77.895 -35.070 407.790 1.900.338 145.644 5.933.692 -75.957 5.857.735
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 -376.696 177.525 3.026 180.551
Dönem Karı (Zararı)
-376.696 -376.696 10.289 -366.407
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 554.221 -7.263 546.958
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.997 -405.488
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-18.886 18.886 -18.886 -18.886 0 -18.886
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-39.718 -138.048 0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -18.886 330.200 76.811 -154.789 4.590.794 -186.151 -104.308 -87.916 427.282 3.502.695 -376.696 8.362.317 103.229 8.465.546
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
422.121 573.912
Dönem Karı (Zararı)
-366.407 139.244
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-310.614 -131.014
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-55.793 270.258
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
312.873 564.237
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
109.637 163.218
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.056 226.627
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.999 8.931
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.057 217.696
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
99.810 97.984
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-37.111 -42.089
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
136.921 140.073
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-76.285 -127.298
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
131.666 64.744
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 49.227 138.962
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-7.238 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
544.311 -40.724
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
103.393 7.934
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
21.115 19.722
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
82.278 -11.788
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
763.861 -74.389
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-907 23
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-54.645 6.167
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.628 2.053
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-48.017 4.114
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-267.391 19.541
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
490.777 662.757
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-6.882 -8.286
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -61.774 -80.559
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
2.376 81.784
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.490
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.763 10.487
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-43.737 -124.964
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-41.398 -120.888
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.339 -4.076
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -152.966
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 -152.966
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
5.545 434.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
36.805 -71.998
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
924.786 -668.124
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-18.886 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-18.886 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.290.875 43.393
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-125.813 -96.754
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
390 -1.305
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-7.258 -4.898
Ödenen Temettüler
-405.488 -771.448
Ödenen Faiz
-444 -7.348
Alınan Faiz
5.753 25.815
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
185.657 144.421
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.349.283 -12.428
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
429.437 160.105
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.778.720 147.677
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.873.503 3.328.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.652.223 3.476.080
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.665.261 3.882.681
Finansal Yatırımlar
318.687 459.111
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 318.687 459.111
Ticari Alacaklar
828.809 852.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 64.098 79.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 764.711 772.506
Diğer Alacaklar
1.613.317 1.453.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 131.335 99.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.481.982 1.354.500
Stoklar
62.882 59.414
Peşin Ödenmiş Giderler
217.792 101.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
650.779 187.002
Diğer Dönen Varlıklar
13 179.386 173.673
ARA TOPLAM
9.536.913 7.169.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.536.913 7.169.674
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
328.073 330.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 328.073 330.794
Diğer Alacaklar
591.789 1.804.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 17.713 12.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
574.076 1.792.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.703.764 2.616.499
Maddi Duran Varlıklar
1.401.500 1.368.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
432.698 389.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
12.400.220 11.526.381
Şerefiye
993.037 915.708
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 11.310.927 10.520.298
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
96.256 90.375
Peşin Ödenmiş Giderler
95.966 99.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı
159.811 176.971
Diğer Duran Varlıklar
82.395 74.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
18.196.216 18.387.169
TOPLAM VARLIKLAR
27.733.129 25.556.843
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.105.934 2.564.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 984.198 948.177
Ticari Borçlar
386.963 433.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.351 6.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
382.612 427.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
66.039 49.713
Diğer Borçlar
1.242.647 1.196.083
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.242.647 1.195.897
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
97.763 95.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 662.063 656.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
33.614 36.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 14.430 13.361
ARA TOPLAM
7.593.651 5.994.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.593.651 5.994.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.525.061 4.212.464
Diğer Borçlar
6.472.227 6.022.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.223.165 2.034.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.249.062 3.988.250
Türev Araçlar
19 282.741 243.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
119.329 112.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
132.337 124.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
142.237 137.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
11.673.932 10.853.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.267.583 16.847.474
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.362.317 8.773.935
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
-18.886 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.436.005 3.742.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.789 -156.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-154.789 -156.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
4.590.794 3.899.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-378.375 -199.744
Yabancı Para Çevrim Farkları
-186.151 -86.418
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-104.308 -54.766
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-87.916 -58.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
427.282 408.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.502.695 1.683.623
Net Dönem Karı veya Zararı
-376.696 2.368.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 103.229 -64.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.465.546 8.709.369
TOPLAM KAYNAKLAR
27.733.129 25.556.843
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 796.208 919.583
Satışların Maliyeti
-531.116 -527.996
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
265.092 391.587
BRÜT KAR (ZARAR)
265.092 391.587
Genel Yönetim Giderleri
-264.735 -270.628
Pazarlama Giderleri
-1.969 -3.074
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 82.533 79.813
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -65.514 -108.696
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
15.407 89.002
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
17.151 18.510
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -131.666 -64.744
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-99.108 42.768
Finansman Gelirleri
0 0
Finansman Giderleri
-172.615 -120.491
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-271.723 -77.723
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-38.891 -53.291
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -8.004 -27.904
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -30.887 -25.387
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-310.614 -131.014
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-55.793 270.258
DÖNEM KARI (ZARARI)
-366.407 139.244
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 10.289 -6.400
Ana Ortaklık Payları
-376.696 145.644
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
693.134 290.383
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
813 -585
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
16.698 15.705
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
813 -5.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
15.885 21.372
Yabancı Para Çevrim Farkları
675.905 274.013
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-282 1.250
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-141 117
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-141 1.133
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-146.176 -20.932
Yabancı Para Çevrim Farkları
-77.641 26.878
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-13.219 -31.719
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-13.219 -31.719
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-65.921 -24.584
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-36.566 -19.332
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-29.355 -5.252
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.605 8.493
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
3.401 7.232
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
7.204 1.261
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
546.958 269.451
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
180.551 408.695
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3.026 -33.382
Ana Ortaklık Payları
177.525 442.077
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839891
BIST