***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler14.483 1.440.264 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 145.644 442.077 -33.382 408.695Dönem Karı (Zararı)145.644 145.644 -6.400 139.244Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.972 -5.002 311.357 50.253 -26.148 -18.055 296.433 -26.982 269.451Kar Payları8 -757.587 -757.587 -13.861 -771.448Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-7.214 -7.214 8.152 938Dönem Sonu Bakiyeler363.281 0 -35.810 76.811 -107.157 3.499.999 -204.239 -77.895 -35.070 407.790 1.900.338 145.644 5.933.692 -75.957 5.857.735Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Transferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 -376.696 177.525 3.026 180.551Dönem Karı (Zararı)-376.696 -376.696 10.289 -366.407Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.344 691.790 -99.733 -9.824 -29.356 554.221 -7.263 546.958Kar Payları8 -392.491 -392.491 -12.997 -405.488Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-18.886 18.886 -18.886 -18.886 0 -18.886Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-39.718 -138.048 0Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -18.886 330.200 76.811 -154.789 4.590.794 -186.151 -104.308 -87.916 427.282 3.502.695 -376.696 8.362.317 103.229 8.465.546Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI422.121 573.912Dönem Karı (Zararı)-366.407 139.244Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-310.614 -131.014Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-55.793 270.258Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler312.873 564.237Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler109.637 163.218Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler6.056 226.627Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler3.999 8.931Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler2.057 217.696Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler99.810 97.984Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-37.111 -42.089Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler136.921 140.073Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-76.285 -127.298Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler131.666 64.744Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 49.227 138.962Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-7.238 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler544.311 -40.724Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler103.393 7.934İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)21.115 19.722İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)82.278 -11.788Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler763.861 -74.389Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-907 23Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-54.645 6.167İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-6.628 2.053İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-48.017 4.114İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-267.391 19.541Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları490.777 662.757Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-6.882 -8.286Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -61.774 -80.559YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI2.376 81.784Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -13.490Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri3.763 10.487Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-43.737 -124.964Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-41.398 -120.888Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.339 -4.076Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -152.966İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 -152.966Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler5.545 434.715Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)36.805 -71.998FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI924.786 -668.124İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-18.886 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-18.886 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.290.875 43.393Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-125.813 -96.754İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış390 -1.305Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-7.258 -4.898Ödenen Temettüler-405.488 -771.448Ödenen Faiz-444 -7.348Alınan Faiz5.753 25.815Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)185.657 144.421YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.349.283 -12.428Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi429.437 160.105NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.778.720 147.677DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.873.503 3.328.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.652.223 3.476.080Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.665.261 3.882.681Finansal Yatırımlar318.687 459.111Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 318.687 459.111Ticari Alacaklar828.809 852.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 64.098 79.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 764.711 772.506Diğer Alacaklar1.613.317 1.453.720İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 131.335 99.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.481.982 1.354.500Stoklar62.882 59.414Peşin Ödenmiş Giderler217.792 101.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar650.779 187.002Diğer Dönen Varlıklar13 179.386 173.673ARA TOPLAM9.536.913 7.169.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.536.913 7.169.674DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar328.073 330.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 328.073 330.794Diğer Alacaklar591.789 1.804.953İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 17.713 12.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar574.076 1.792.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.703.764 2.616.499Maddi Duran Varlıklar1.401.500 1.368.222Kullanım Hakkı Varlıkları432.698 389.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar12.400.220 11.526.381Şerefiye993.037 915.708İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 11.310.927 10.520.298Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar96.256 90.375Peşin Ödenmiş Giderler95.966 99.054Ertelenmiş Vergi Varlığı159.811 176.971Diğer Duran Varlıklar82.395 74.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR18.196.216 18.387.169TOPLAM VARLIKLAR27.733.129 25.556.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.105.934 2.564.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 984.198 948.177Ticari Borçlar386.963 433.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 4.351 6.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar382.612 427.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar66.039 49.713Diğer Borçlar1.242.647 1.196.083İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.242.647 1.195.897Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)97.763 95.815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 662.063 656.009Kısa Vadeli Karşılıklar33.614 36.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 14.430 13.361ARA TOPLAM7.593.651 5.994.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.593.651 5.994.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.525.061 4.212.464Diğer Borçlar6.472.227 6.022.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.223.165 2.034.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.249.062 3.988.250Türev Araçlar19 282.741 243.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)119.329 112.741Uzun Vadeli Karşılıklar132.337 124.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü142.237 137.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.673.932 10.853.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.267.583 16.847.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.362.317 8.773.935Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)-18.886 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)330.200 330.200Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.436.005 3.742.871Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.789 -156.133Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-154.789 -156.133Yabancı Para Çevrim Farkları4.590.794 3.899.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-378.375 -199.744Yabancı Para Çevrim Farkları-186.151 -86.418Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-104.308 -54.766Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-87.916 -58.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler427.282 408.396Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.502.695 1.683.623Net Dönem Karı veya Zararı-376.696 2.368.497Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 103.229 -64.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.465.546 8.709.369TOPLAM KAYNAKLAR27.733.129 25.556.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 796.208 919.583Satışların Maliyeti-531.116 -527.996TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)265.092 391.587BRÜT KAR (ZARAR)265.092 391.587Genel Yönetim Giderleri-264.735 -270.628Pazarlama Giderleri-1.969 -3.074Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 82.533 79.813Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -65.514 -108.696ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)15.407 89.002Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler17.151 18.510Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -131.666 -64.744FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-99.108 42.768Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri-172.615 -120.491SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-271.723 -77.723Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-38.891 -53.291Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -8.004 -27.904Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -30.887 -25.387SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-310.614 -131.014DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-55.793 270.258DÖNEM KARI (ZARARI)-366.407 139.244Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 10.289 -6.400Ana Ortaklık Payları-376.696 145.644Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar693.134 290.383Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)813 -585Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar16.698 15.705Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)813 -5.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar15.885 21.372Yabancı Para Çevrim Farkları675.905 274.013Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-282 1.250Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-141 117Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-141 1.133Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-146.176 -20.932Yabancı Para Çevrim Farkları-77.641 26.878Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-13.219 -31.719Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-13.219 -31.719Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-65.921 -24.584Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-36.566 -19.332Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-29.355 -5.252Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.605 8.493Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi3.401 7.232Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi7.204 1.261DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)546.958 269.451TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)180.551 408.695Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3.026 -33.382Ana Ortaklık Payları177.525 442.077http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839891BIST