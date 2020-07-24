***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
24.07.2020 18:12
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
15.083 1.439.664 -1.454.747 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 388.778 724.042 -5.944 718.098
Dönem Karı (Zararı)
388.778 388.778 9.379 398.157
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 335.264 -15.323 319.941
Kar Payları
8 -757.587 -757.587 -31.106 -788.693
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-13.288 -13.288 10.667 -2.621
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 0 -54.570 76.811 -140.825 3.729.585 -293.763 -99.380 -68.462 408.390 1.899.738 388.778 6.209.583 -63.249 6.146.334
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 -1.070.796 60.583 -29.910 30.673
Dönem Karı (Zararı)
-1.070.796 -1.070.796 4.620 -1.066.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 1.131.379 -34.530 1.096.849
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.763 -405.254
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.775 25.775 -25.775 -25.775 0 -25.775
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-42.141 -149.201 -191.342 191.342 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -25.775 330.200 76.811 -138.778 5.144.411 -183.269 -98.366 -91.633 434.171 3.484.653 -1.070.796 8.224.910 84.103 8.309.013
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
352.708 291.039
Dönem Karı (Zararı)
-1.066.176 398.157
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-1.043.031 102.998
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-23.145 295.159
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
919.792 757.357
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
179.485 644.275
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
55.303 320.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.856 13.179
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
50.447 307.534
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
259.778 237.085
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-69.920 -86.401
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
329.698 323.486
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3.141 -258.612
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
323.416 -29.939
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 105.400 192.913
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.731 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -349.078
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.203.309 -658.693
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
206.587 113.005
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
17.933 35.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
188.654 77.958
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.379.813 -643.865
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.838 1.598
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-37.856 31.698
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
3.065 2.202
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-40.921 29.496
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-342.397 -161.129
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.056.925 496.821
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-4.121 -103.973
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -700.096 -101.809
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-402.615 151.768
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 -13.072
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-356.515 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.777 16.822
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-91.780 -207.653
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-82.211 -201.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.569 -5.654
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
Alınan Temettüler
5.545 434.715
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
35.358 -79.044
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
714.383 -1.013.262
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-25.775 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-25.775 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.649.959 52.478
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-543.386 -200.187
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-62.248 -57.429
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-70.569 -13.116
Ödenen Temettüler
-405.254 -788.693
Ödenen Faiz
-162.963 -122.457
Alınan Faiz
14.624 34.038
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
319.995 82.104
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
664.476 -570.455
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
669.835 281.821
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.334.311 -288.634
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.873.503 3.328.403
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.207.814 3.039.769
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 5.208.662 3.882.681
Finansal Yatırımlar
566.984 459.111
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 181.574 459.111
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 385.410 0
Ticari Alacaklar
772.901 852.486
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 68.965 79.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 703.936 772.506
Diğer Alacaklar
1.709.301 1.453.720
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 141.646 99.220
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.567.655 1.354.500
Stoklar
68.400 59.414
Peşin Ödenmiş Giderler
315.166 101.587
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
62.706 187.002
Diğer Dönen Varlıklar
13 142.864 173.673
ARA TOPLAM
8.846.984 7.169.674
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.846.984 7.169.674
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
315.797 330.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 315.797 330.794
Diğer Alacaklar
632.104 1.804.953
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 18.978 12.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 613.126 1.792.337
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 2.710.712 2.616.499
Maddi Duran Varlıklar
1.476.775 1.368.222
Kullanım Hakkı Varlıkları
459.986 389.938
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13.273.104 11.526.381
Şerefiye
1.060.617 915.708
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 12.114.893 10.520.298
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
97.594 90.375
Peşin Ödenmiş Giderler
96.105 99.054
Ertelenmiş Vergi Varlığı
157.856 176.971
Diğer Duran Varlıklar
87.996 74.357
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
19.210.435 18.387.169
TOPLAM VARLIKLAR
28.057.419 25.556.843
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 4.589.693 2.564.644
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.034.656 948.177
Ticari Borçlar
407.786 433.659
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 4.593 6.450
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
403.193 427.209
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
70.099 49.713
Diğer Borçlar
1.317.578 1.196.083
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 0 186
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.317.578 1.195.897
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
93.030 95.815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 55.553 656.009
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.177 36.858
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
26.177 36.858
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 15.416 13.361
ARA TOPLAM
7.609.988 5.994.319
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.609.988 5.994.319
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 4.456.558 4.212.464
Diğer Borçlar
6.975.751 6.022.622
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 2.322.912 2.034.372
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 4.652.839 3.988.250
Türev Araçlar
19 297.259 243.174
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
126.029 112.741
Uzun Vadeli Karşılıklar
112.316 124.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
112.316 124.433
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
170.505 137.721
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
12.138.418 10.853.155
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
19.748.406 16.847.474
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
8.224.910 8.773.935
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
-25.775 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
5.005.633 3.742.871
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.778 -156.133
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-138.778 -156.133
Yabancı Para Çevrim Farkları
5.144.411 3.899.004
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-373.268 -199.744
Yabancı Para Çevrim Farkları
-183.269 -86.418
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-98.366 -54.766
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-91.633 -58.560
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
434.171 408.396
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
3.484.653 1.683.623
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.070.796 2.368.497
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 84.103 -64.566
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
8.309.013 8.709.369
TOPLAM KAYNAKLAR
28.057.419 25.556.843
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.011.974 2.154.343 215.766 1.234.760
Satışların Maliyeti
-759.584 -1.176.701 -228.468 -648.705
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
252.390 977.642 -12.702 586.055
BRÜT KAR (ZARAR)
252.390 977.642 -12.702 586.055
Genel Yönetim Giderleri
-499.537 -514.416 -234.802 -243.788
Pazarlama Giderleri
-3.144 -7.596 -1.175 -4.522
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 179.836 168.992 97.303 89.179
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -106.217 -60.293 -40.703 48.403
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-176.672 564.329 -192.079 475.327
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
36.407 44.908 19.256 26.398
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -323.416 29.939 -191.750 94.683
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-463.681 639.176 -364.573 596.408
Finansman Gelirleri
0 17.825 0 17.825
Finansman Giderleri
-486.086 -463.070 -313.471 -342.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-949.767 193.931 -678.044 271.654
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-93.264 -90.933 -54.373 -37.642
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
17 -40.129 -59.097 -32.125 -31.193
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
17 -53.135 -31.836 -22.248 -6.449
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.043.031 102.998 -732.417 234.012
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-23.145 295.159 32.648 24.901
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.066.176 398.157 -699.769 258.913
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 4.620 9.379 -5.669 15.779
Ana Ortaklık Payları
18 -1.070.796 388.778 -694.100 243.134
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.262.762 473.615 569.628 183.232
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
21.961 -45.055 21.148 -44.470
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-55.393 37.080 -72.091 21.375
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
528 -3.282 -285 2.385
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-55.921 40.362 -71.806 18.990
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.301.328 471.923 625.423 197.910
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.134 9.667 -4.852 8.417
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-4.906 9.011 -4.765 8.894
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-228 656 -87 -477
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-165.913 -153.674 -19.737 -132.742
Yabancı Para Çevrim Farkları
-96.571 -37.372 -18.930 -64.250
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.467 -59.497 10.752 -27.778
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.467 -59.497 10.752 -27.778
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-77.570 -72.251 -11.649 -47.667
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-42.760 -51.596 -6.194 -32.264
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-34.810 -20.655 -5.455 -15.403
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
10.695 15.446 90 6.953
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
2.752 14.101 -649 6.869
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
7.943 1.345 739 84
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.096.849 319.941 549.891 50.490
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
30.673 718.098 -149.878 309.403
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-29.910 -5.944 -32.936 27.438
Ana Ortaklık Payları
60.583 724.042 -116.942 281.965
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861709
BIST