***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.083 1.439.664 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 388.778 724.042 -5.944 718.098Dönem Karı (Zararı)388.778 388.778 9.379 398.157Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-28.658 -38.670 540.943 -39.271 -47.633 -51.447 335.264 -15.323 319.941Kar Payları8 -757.587 -757.587 -31.106 -788.693Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-13.288 -13.288 10.667 -2.621Dönem Sonu Bakiyeler363.281 0 -54.570 76.811 -140.825 3.729.585 -293.763 -99.380 -68.462 408.390 1.899.738 388.778 6.209.583 -63.249 6.146.334Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Transferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 -1.070.796 60.583 -29.910 30.673Dönem Karı (Zararı)-1.070.796 -1.070.796 4.620 -1.066.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 1.131.379 -34.530 1.096.849Kar Payları8 -392.491 -392.491 -12.763 -405.254Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-25.775 25.775 -25.775 -25.775 0 -25.775Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-42.141 -149.201 -191.342 191.342 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -25.775 330.200 76.811 -138.778 5.144.411 -183.269 -98.366 -91.633 434.171 3.484.653 -1.070.796 8.224.910 84.103 8.309.013Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI352.708 291.039Dönem Karı (Zararı)-1.066.176 398.157Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-1.043.031 102.998Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-23.145 295.159Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler919.792 757.357Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler179.485 644.275Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler55.303 320.713Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.856 13.179Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler50.447 307.534Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler259.778 237.085Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-69.920 -86.401Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler329.698 323.486Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler3.141 -258.612Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler323.416 -29.939Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 105.400 192.913Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-6.731 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -349.078İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.203.309 -658.693Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler206.587 113.005İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)17.933 35.047İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)188.654 77.958Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.379.813 -643.865Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-2.838 1.598Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.856 31.698İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)3.065 2.202İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-40.921 29.496İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-342.397 -161.129Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.056.925 496.821Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.121 -103.973Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -700.096 -101.809YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-402.615 151.768Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -13.072Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-356.515 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.777 16.822Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-91.780 -207.653Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-82.211 -201.999Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.569 -5.654Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler5.545 434.715Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)35.358 -79.044FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI714.383 -1.013.262İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-25.775 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-25.775 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.649.959 52.478Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-543.386 -200.187İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-62.248 -57.429Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-70.569 -13.116Ödenen Temettüler-405.254 -788.693Ödenen Faiz-162.963 -122.457Alınan Faiz14.624 34.038Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)319.995 82.104YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)664.476 -570.455Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi669.835 281.821NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.334.311 -288.634DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 3.873.503 3.328.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.207.814 3.039.769Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.208.662 3.882.681Finansal Yatırımlar566.984 459.111Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 181.574 459.111Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 385.410 0Ticari Alacaklar772.901 852.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.965 79.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 703.936 772.506Diğer Alacaklar1.709.301 1.453.720İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 141.646 99.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.567.655 1.354.500Stoklar68.400 59.414Peşin Ödenmiş Giderler315.166 101.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar62.706 187.002Diğer Dönen Varlıklar13 142.864 173.673ARA TOPLAM8.846.984 7.169.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.846.984 7.169.674DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar315.797 330.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 315.797 330.794Diğer Alacaklar632.104 1.804.953İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 18.978 12.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 613.126 1.792.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 2.710.712 2.616.499Maddi Duran Varlıklar1.476.775 1.368.222Kullanım Hakkı Varlıkları459.986 389.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar13.273.104 11.526.381Şerefiye1.060.617 915.708İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 12.114.893 10.520.298Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar97.594 90.375Peşin Ödenmiş Giderler96.105 99.054Ertelenmiş Vergi Varlığı157.856 176.971Diğer Duran Varlıklar87.996 74.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR19.210.435 18.387.169TOPLAM VARLIKLAR28.057.419 25.556.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 4.589.693 2.564.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.034.656 948.177Ticari Borçlar407.786 433.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 4.593 6.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar403.193 427.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar70.099 49.713Diğer Borçlar1.317.578 1.196.083İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.317.578 1.195.897Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)93.030 95.815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 55.553 656.009Kısa Vadeli Karşılıklar26.177 36.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar26.177 36.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 15.416 13.361ARA TOPLAM7.609.988 5.994.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.609.988 5.994.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 4.456.558 4.212.464Diğer Borçlar6.975.751 6.022.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.322.912 2.034.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 4.652.839 3.988.250Türev Araçlar19 297.259 243.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)126.029 112.741Uzun Vadeli Karşılıklar112.316 124.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar112.316 124.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü170.505 137.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.138.418 10.853.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER19.748.406 16.847.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.224.910 8.773.935Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)-25.775 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)330.200 330.200Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)5.005.633 3.742.871Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138.778 -156.133Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-138.778 -156.133Yabancı Para Çevrim Farkları5.144.411 3.899.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-373.268 -199.744Yabancı Para Çevrim Farkları-183.269 -86.418Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-98.366 -54.766Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-91.633 -58.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler434.171 408.396Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.484.653 1.683.623Net Dönem Karı veya Zararı-1.070.796 2.368.497Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 84.103 -64.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.309.013 8.709.369TOPLAM KAYNAKLAR28.057.419 25.556.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.011.974 2.154.343 215.766 1.234.760Satışların Maliyeti-759.584 -1.176.701 -228.468 -648.705TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)252.390 977.642 -12.702 586.055BRÜT KAR (ZARAR)252.390 977.642 -12.702 586.055Genel Yönetim Giderleri-499.537 -514.416 -234.802 -243.788Pazarlama Giderleri-3.144 -7.596 -1.175 -4.522Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 179.836 168.992 97.303 89.179Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -106.217 -60.293 -40.703 48.403ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-176.672 564.329 -192.079 475.327Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler36.407 44.908 19.256 26.398Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -323.416 29.939 -191.750 94.683FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-463.681 639.176 -364.573 596.408Finansman Gelirleri0 17.825 0 17.825Finansman Giderleri-486.086 -463.070 -313.471 -342.579SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-949.767 193.931 -678.044 271.654Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-93.264 -90.933 -54.373 -37.642Dönem Vergi (Gideri) Geliri17 -40.129 -59.097 -32.125 -31.193Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri17 -53.135 -31.836 -22.248 -6.449SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.043.031 102.998 -732.417 234.012DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-23.145 295.159 32.648 24.901DÖNEM KARI (ZARARI)-1.066.176 398.157 -699.769 258.913Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 4.620 9.379 -5.669 15.779Ana Ortaklık Payları18 -1.070.796 388.778 -694.100 243.134Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.262.762 473.615 569.628 183.232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21.961 -45.055 21.148 -44.470Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-55.393 37.080 -72.091 21.375Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)528 -3.282 -285 2.385Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-55.921 40.362 -71.806 18.990Yabancı Para Çevrim Farkları1.301.328 471.923 625.423 197.910Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-5.134 9.667 -4.852 8.417Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.906 9.011 -4.765 8.894Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-228 656 -87 -477Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-165.913 -153.674 -19.737 -132.742Yabancı Para Çevrim Farkları-96.571 -37.372 -18.930 -64.250Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-2.467 -59.497 10.752 -27.778Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.467 -59.497 10.752 -27.778Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-77.570 -72.251 -11.649 -47.667Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-42.760 -51.596 -6.194 -32.264Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-34.810 -20.655 -5.455 -15.403Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler10.695 15.446 90 6.953Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi2.752 14.101 -649 6.869Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi7.943 1.345 739 84DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.096.849 319.941 549.891 50.490TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)30.673 718.098 -149.878 309.403Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-29.910 -5.944 -32.936 27.438Ana Ortaklık Payları60.583 724.042 -116.942 281.965http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861709BIST