***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 -12.624 76.811 -102.155 3.188.642 -254.492 -51.747 -17.015 393.307 1.217.661 1.454.747 6.256.416 -36.866 6.219.550Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler15.089 1.439.658 -1.454.747 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 2.368.497 3.148.391 46.516 3.194.907Dönem Karı (Zararı)2.368.497 2.368.497 46.919 2.415.416Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-53.978 710.362 168.074 -3.019 -41.545 779.894 -403 779.491Kar Payları3-25 -757.587 -757.587 -74.216 -831.803Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)342.824 -216.109 126.715 0 126.715Dönem Sonu Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Transferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 -2.283.284 177.841 -29.695 148.146Dönem Karı (Zararı)-2.283.284 -2.283.284 -32 -2.283.316Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)2.500 2.659.912 -237.126 48.002 -12.163 2.461.125 -29.663 2.431.462Kar Payları3-25 -392.491 -392.491 -13.520 -406.011Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)25 -31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-47.363 -167.693 -215.056 215.056 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.523 881.596Dönem Karı (Zararı)-2.283.316 2.415.416Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-2.228.957 513.081Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-54.359 1.902.335Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.160.121 215.067Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15 775.338 990.643Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler127.623 379.927Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler20-22 27.031 23.596Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler100.592 356.331Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler634.115 520.632Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-152.066 -155.326Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler786.181 675.958Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-28.140 204.623Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 615.379 -212.319Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 44.846 800.972Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-9.040 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler0 -2.469.411İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.053.411 -1.500.231Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler408.633 363.526İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)6.980 62.199İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)401.653 301.327Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.282.761 -661.430Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler7.373 1.268Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-10.807 63.921İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)5.918 4.482İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-16.725 59.439İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-634.549 -1.267.516Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları930.216 1.130.252Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler22 -11.292 -92.213Vergi İadeleri (Ödemeleri)34 -893.401 -156.443YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-540.205 296.851Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -7.910Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-400.700 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri94.998 29.150Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-297.760 -446.397Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -241.862 -416.434Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -55.898 -29.963Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0Alınan Temettüler5.545 812.636Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)57.712 -90.628FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI686.836 -986.224İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları-31.806 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları25 -31.806 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri7 2.573.840 733.751Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -1.203.967 -444.811İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-69.602 -55.007Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları7 -173.800 -62.173Ödenen Temettüler-406.011 -831.803Ödenen Faiz7 -347.543 -322.137Alınan Faiz46.040 57.311Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)299.685 -61.355YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)172.154 192.223Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit 5 3.873.503 3.328.403DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.439.970 3.873.503Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 5.443.456 3.882.681Finansal Yatırımlar672.494 459.111Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 222.099 459.111Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 450.395 0Ticari Alacaklar758.159 852.486İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 96.403 79.980İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 661.756 772.506Diğer Alacaklar2.000.718 1.453.720İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 173.718 99.220İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 1.827.000 1.354.500Stoklar12 64.195 59.414Peşin Ödenmiş Giderler24 405.798 101.587Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar34 93.367 187.002Diğer Dönen Varlıklar24 332.761 173.673ARA TOPLAM9.770.948 7.169.674TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR9.770.948 7.169.674DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar281.263 330.794İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 281.263 330.794Diğer Alacaklar695.185 1.804.953İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.178 12.616İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11 674.007 1.792.337Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.036.825 2.616.499Maddi Duran Varlıklar13 1.642.771 1.368.222Kullanım Hakkı Varlıkları15 593.999 389.938Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.474.535 11.526.381Şerefiye14 1.234.577 915.708İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar14 14.134.638 10.520.298Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 105.320 90.375Peşin Ödenmiş Giderler108.130 99.054Ertelenmiş Vergi Varlığı34 290.198 176.971Diğer Duran Varlıklar24 130.354 74.357TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.253.260 18.387.169TOPLAM VARLIKLAR32.024.208 25.556.843KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 5.294.844 2.564.644Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.125.545 948.177Ticari Borçlar483.390 433.659İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 11.999 6.450İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 471.391 427.209Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar10 88.791 49.713Diğer Borçlar4.381.939 1.196.083İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 2.755.814 186İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 1.626.125 1.195.897Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)90.448 95.815Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü34 27.240 656.009Kısa Vadeli Karşılıklar39.140 36.858Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 39.140 36.858Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler24 18.016 13.361ARA TOPLAM11.549.353 5.994.319TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER11.549.353 5.994.319UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 5.584.889 4.212.464Diğer Borçlar5.753.644 6.022.622İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 2.034.372İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 5.753.644 3.988.250Türev Araçlar37 318.709 243.174Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)137.497 112.741Uzun Vadeli Karşılıklar140.586 124.433Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 140.586 124.433Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü34 119.832 137.721TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER12.055.157 10.853.155TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER23.604.510 16.847.474ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.312.423 8.773.935Ödenmiş Sermaye25 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)25 -31.806 0Paylara İlişkin Primler (İskontolar)330.200 330.200Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)6.405.283 3.742.871Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-153.633 -156.133Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-153.633 -156.133Yabancı Para Çevrim Farkları6.558.916 3.899.004Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-448.394 -199.744Yabancı Para Çevrim Farkları-323.544 -86.418Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-54.127 -54.766Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-70.723 -58.560Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler25 440.202 408.396Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları3.460.130 1.683.623Net Dönem Karı veya Zararı-2.283.284 2.368.497Kontrol Gücü Olmayan Paylar3-25 107.275 -64.566TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.419.698 8.709.369TOPLAM KAYNAKLAR32.024.208 25.556.843Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat4-26 2.415.468 4.756.204Satışların Maliyeti23-27 -2.041.262 -2.510.013TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)374.206 2.246.191BRÜT KAR (ZARAR)374.206 2.246.191Genel Yönetim Giderleri23-28 -1.039.453 -1.132.663Pazarlama Giderleri23 -6.844 -15.274Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 980.261 401.456Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -809.478 -192.048ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-501.308 1.307.662Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 86.647 85.941Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -615.379 212.319FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.030.040 1.605.922Finansman Gelirleri0 0Finansman Giderleri32 -1.170.908 -847.328SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-2.200.948 758.594Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-28.009 -245.513Dönem Vergi (Gideri) Geliri34 -117.149 -142.832Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 89.140 -102.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-2.228.957 513.081DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-54.359 1.902.335DÖNEM KARI (ZARARI)-2.283.316 2.415.416Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 -32 46.919Ana Ortaklık Payları-2.283.284 2.368.497Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar 35 -6,14000000 1,28000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar 35 -0,15000000 5,24000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar2.662.412 656.384Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.700 -60.726Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar99.472 11.956Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)577 -3.929Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar98.895 15.885Yabancı Para Çevrim Farkları2.561.017 694.477Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-777 10.677Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-545 10.049Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-232 628Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-230.950 123.107Yabancı Para Çevrim Farkları-188.564 201.893Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)47.395 -2.558Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)32 47.395 -2.558Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-91.031 -96.307Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-12.806 -52.975Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-78.225 -43.332Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.250 20.079Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi32 -1.787 8.652Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi3.037 11.427DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.431.462 779.491TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)148.146 3.194.907Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-29.695 46.516Ana Ortaklık Payları177.841 3.148.391http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910159BIST