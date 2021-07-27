***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 -1.070.796 60.583 -29.910 30.673Dönem Karı (Zararı)-1.070.796 -1.070.796 4.620 -1.066.176Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 1.131.379 -34.530 1.096.849Kar Payları8 -392.491 -392.491 -12.763 -405.254Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-25.775 25.775 -25.775 -25.775 0 -25.775Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-42.141 -149.201 -191.342 191.342 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -25.775 330.200 76.811 -138.778 5.144.411 -183.269 -98.366 -91.633 434.171 3.484.653 -1.070.796 8.224.910 84.103 8.309.013Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Transferler-2.283.284 2.283.284 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 220.527 1.928.630 34.250 1.962.880Dönem Karı (Zararı)220.527 220.527 7.873 228.400Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 1.708.103 26.377 1.734.480Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-275 -275 294 19Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -129.083 7.868.113 -307.247 262.828 -29.619 440.202 1.176.571 220.527 10.240.778 141.819 10.382.597Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.328.203 352.708Dönem Karı (Zararı)228.400 -1.066.176Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)238.977 -1.043.031Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-10.577 -23.145Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-337.658 919.792Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler272.314 179.485Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler32.508 55.303Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler25.346 4.856Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler7.162 50.447Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-789.311 259.778Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.462.618 -69.920Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler673.307 329.698Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-313.924 3.141Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 291.989 323.416Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 167.343 105.400Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.423 -6.731İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.460.692 1.203.309Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-226.706 206.587İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-9.590 17.933İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-217.116 188.654Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.002.912 1.379.813Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler21.486 -2.838Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-131.400 -37.856İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-4.971 3.065İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-126.429 -40.921İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-205.600 -342.397Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.351.434 1.056.925Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.965 -4.121Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -19.266 -700.096YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.426.396 -402.615Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları24 -2.818.917 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri474.300 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -356.515Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10.814 4.777Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-97.508 -91.780Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-94.036 -82.211Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-3.472 -9.569Alınan Temettüler53.482 5.545Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-48.567 35.358FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.571.495 714.383İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -25.775Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri1.957.721 1.649.959Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.321.110 -543.386İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-1.455.477 -62.248Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-54.914 -70.569Ödenen Temettüler0 -405.254Ödenen Faiz-278.955 -162.963Alınan Faiz23.952 14.624Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-442.712 319.995YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.669.688 664.476Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi479.416 669.835NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.190.272 1.334.311DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.439.970 3.873.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.249.698 5.207.814Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.257.461 5.443.456Finansal Yatırımlar740.274 672.494Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 740.274 222.099Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 0 450.395Ticari Alacaklar1.161.923 758.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 121.441 96.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.040.482 661.756Diğer Alacaklar196.169 2.000.718İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 126.291 173.718İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 69.878 1.827.000Stoklar213.209 64.195Peşin Ödenmiş Giderler621.123 405.798Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar74.738 93.367Diğer Dönen Varlıklar13 193.671 332.761ARA TOPLAM5.458.568 9.770.948TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR5.458.568 9.770.948DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar215.830 281.263İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 215.830 281.263Diğer Alacaklar1.018.032 695.185İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 194.407 21.178İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 823.625 674.007Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 3.270.257 3.036.825Maddi Duran Varlıklar2.469.684 1.642.771Kullanım Hakkı Varlıkları645.656 593.999Maddi Olmayan Duran Varlıklar20.971.373 15.474.535Şerefiye4.061.620 1.234.577İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 16.803.010 14.134.638Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar106.743 105.320Peşin Ödenmiş Giderler117.441 108.130Ertelenmiş Vergi Varlığı208.845 290.198Diğer Duran Varlıklar182.974 130.354TOPLAM DURAN VARLIKLAR29.100.092 22.253.260TOPLAM VARLIKLAR34.558.660 32.024.208KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 576.557 5.294.844Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 1.341.280 1.125.545Ticari Borçlar392.940 483.390İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 8.582 11.999İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar384.358 471.391Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar100.556 88.791Diğer Borçlar539.938 4.381.939İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 332 2.755.814İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 539.606 1.626.125Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)91.995 90.448İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 10.261 8.918İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)81.734 81.530Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 31.684 27.240Kısa Vadeli Karşılıklar55.419 39.140Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar55.419 39.140Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 20.729 18.016ARA TOPLAM3.151.098 11.549.353TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.151.098 11.549.353UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 10.443.498 5.584.889Diğer Borçlar9.073.008 5.301.348İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 1.562.448 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 7.510.560 5.301.348Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler692.245 452.296Türev Araçlar20 291.191 318.709Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)151.570 137.497İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 138.604 124.886İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)12.966 12.611Uzun Vadeli Karşılıklar115.066 140.586Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar115.066 140.586Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü258.387 119.832TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER21.024.965 12.055.157TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER24.176.063 23.604.510ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.240.778 8.312.423Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)-31.806 -31.806Paylara İlişkin Primler (İskontolar)330.200 330.200Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)7.739.030 6.405.283Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-129.083 -153.633Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-129.083 -153.633Yabancı Para Çevrim Farkları7.868.113 6.558.916Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-74.038 -448.394Yabancı Para Çevrim Farkları-307.247 -323.544Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)262.828 -54.127Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-29.619 -70.723Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler440.202 440.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.176.571 3.460.130Net Dönem Karı veya Zararı220.527 -2.283.284Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 141.819 107.275TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.382.597 8.419.698TOPLAM KAYNAKLAR34.558.660 32.024.208Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 1.479.095 1.011.974 940.554 215.766Satışların Maliyeti-1.002.586 -759.584 -614.237 -228.468TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)476.509 252.390 326.317 -12.702BRÜT KAR (ZARAR)476.509 252.390 326.317 -12.702Genel Yönetim Giderleri-515.213 -499.537 -242.086 -234.802Pazarlama Giderleri-4.392 -3.144 -2.987 -1.175Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 116.996 179.836 46.779 97.303Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -164.971 -106.217 -75.709 -40.703ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-91.071 -176.672 52.314 -192.079Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler64.515 36.407 25.907 19.256Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -291.989 -323.416 -120.137 -191.750FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-318.545 -463.681 -41.916 -364.573Finansman Gelirleri18 1.466.406 0 90.058 0Finansman Giderleri18 -751.255 -486.086 -338.927 -313.471SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)396.606 -949.767 -290.785 -678.044Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -157.629 -93.264 -24.412 -54.373Dönem Vergi (Gideri) Geliri-11.677 -40.129 2.817 -32.125Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri-145.952 -53.135 -27.229 -22.248SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)238.977 -1.043.031 -315.197 -732.417DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-10.577 -23.145 -4.326 32.648DÖNEM KARI (ZARARI)228.400 -1.066.176 -319.523 -699.769Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 7.873 4.620 12.808 -5.669Ana Ortaklık Payları220.527 -1.070.796 -332.331 -694.100Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar 0,64000000 -2,88000000 -0,90000000 -2,00000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar -0,03000000 -0,06000000 -0,01000000 0,09000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.333.747 1.262.762 544.844 569.628Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)39.168 21.961 39.168 21.148Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-8.596 -55.393 -13.891 -72.091Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.394 528 -8.545 -285Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-2.202 -55.921 -5.346 -71.806Yabancı Para Çevrim Farkları1.311.399 1.301.328 527.338 625.423Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-8.224 -5.134 -7.771 -4.852Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-7.788 -4.906 -7.788 -4.765Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi-436 -228 17 -87Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar400.733 -165.913 137.787 -19.737Yabancı Para Çevrim Farkları95.255 -96.571 63.976 -18.930Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)331.356 -2.467 55.905 10.752Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)331.356 -2.467 55.905 10.752Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-2.561 -77.570 34.100 -11.649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)50.020 -42.760 43.307 -6.194Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-52.581 -34.810 -9.207 -5.455Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-23.317 10.695 -16.194 90Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-13.309 2.752 -7.529 -649Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-10.008 7.943 -8.665 739DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.734.480 1.096.849 682.631 549.891TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.962.880 30.673 363.108 -149.878Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar34.250 -29.910 29.513 -32.936Ana Ortaklık Payları1.928.630 60.583 333.595 -116.942http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952114BIST