***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
27.07.2021 21:14
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 -1.070.796 60.583 -29.910 30.673
Dönem Karı (Zararı)
-1.070.796 -1.070.796 4.620 -1.066.176
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
17.355 1.245.407 -96.851 -1.459 -33.073 1.131.379 -34.530 1.096.849
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -12.763 -405.254
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-25.775 25.775 -25.775 -25.775 0 -25.775
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-42.141 -149.201 -191.342 191.342 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -25.775 330.200 76.811 -138.778 5.144.411 -183.269 -98.366 -91.633 434.171 3.484.653 -1.070.796 8.224.910 84.103 8.309.013
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 220.527 1.928.630 34.250 1.962.880
Dönem Karı (Zararı)
220.527 220.527 7.873 228.400
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
24.550 1.309.197 16.297 316.955 41.104 1.708.103 26.377 1.734.480
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-275 -275 294 19
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -129.083 7.868.113 -307.247 262.828 -29.619 440.202 1.176.571 220.527 10.240.778 141.819 10.382.597
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.328.203 352.708
Dönem Karı (Zararı)
228.400 -1.066.176
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
238.977 -1.043.031
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-10.577 -23.145
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-337.658 919.792
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
272.314 179.485
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
32.508 55.303
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25.346 4.856
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
7.162 50.447
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-789.311 259.778
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.462.618 -69.920
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
673.307 329.698
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-313.924 3.141
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 291.989 323.416
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 167.343 105.400
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.423 -6.731
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.460.692 1.203.309
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-226.706 206.587
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-9.590 17.933
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-217.116 188.654
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.002.912 1.379.813
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
21.486 -2.838
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-131.400 -37.856
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-4.971 3.065
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-126.429 -40.921
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.600 -342.397
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.351.434 1.056.925
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.965 -4.121
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -19.266 -700.096
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.426.396 -402.615
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
24 -2.818.917 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
474.300 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -356.515
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10.814 4.777
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-97.508 -91.780
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-94.036 -82.211
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-3.472 -9.569
Alınan Temettüler
53.482 5.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-48.567 35.358
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.571.495 714.383
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -25.775
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.957.721 1.649.959
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.321.110 -543.386
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.455.477 -62.248
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-54.914 -70.569
Ödenen Temettüler
0 -405.254
Ödenen Faiz
-278.955 -162.963
Alınan Faiz
23.952 14.624
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-442.712 319.995
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.669.688 664.476
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
479.416 669.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.190.272 1.334.311
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.439.970 3.873.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.249.698 5.207.814
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.257.461 5.443.456
Finansal Yatırımlar
740.274 672.494
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 740.274 222.099
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 0 450.395
Ticari Alacaklar
1.161.923 758.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 121.441 96.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.040.482 661.756
Diğer Alacaklar
196.169 2.000.718
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 126.291 173.718
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 69.878 1.827.000
Stoklar
213.209 64.195
Peşin Ödenmiş Giderler
621.123 405.798
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
74.738 93.367
Diğer Dönen Varlıklar
13 193.671 332.761
ARA TOPLAM
5.458.568 9.770.948
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
5.458.568 9.770.948
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
215.830 281.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 215.830 281.263
Diğer Alacaklar
1.018.032 695.185
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 194.407 21.178
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 823.625 674.007
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 3.270.257 3.036.825
Maddi Duran Varlıklar
2.469.684 1.642.771
Kullanım Hakkı Varlıkları
645.656 593.999
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
20.971.373 15.474.535
Şerefiye
4.061.620 1.234.577
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 16.803.010 14.134.638
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
106.743 105.320
Peşin Ödenmiş Giderler
117.441 108.130
Ertelenmiş Vergi Varlığı
208.845 290.198
Diğer Duran Varlıklar
182.974 130.354
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
29.100.092 22.253.260
TOPLAM VARLIKLAR
34.558.660 32.024.208
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 576.557 5.294.844
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 1.341.280 1.125.545
Ticari Borçlar
392.940 483.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 8.582 11.999
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
384.358 471.391
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
100.556 88.791
Diğer Borçlar
539.938 4.381.939
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 332 2.755.814
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 539.606 1.626.125
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
91.995 90.448
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 10.261 8.918
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
81.734 81.530
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 31.684 27.240
Kısa Vadeli Karşılıklar
55.419 39.140
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
55.419 39.140
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 20.729 18.016
ARA TOPLAM
3.151.098 11.549.353
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.151.098 11.549.353
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 10.443.498 5.584.889
Diğer Borçlar
9.073.008 5.301.348
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 1.562.448 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 7.510.560 5.301.348
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
692.245 452.296
Türev Araçlar
20 291.191 318.709
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
151.570 137.497
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 138.604 124.886
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12.966 12.611
Uzun Vadeli Karşılıklar
115.066 140.586
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
115.066 140.586
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
258.387 119.832
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
21.024.965 12.055.157
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
24.176.063 23.604.510
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
10.240.778 8.312.423
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
-31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
330.200 330.200
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.739.030 6.405.283
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.083 -153.633
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-129.083 -153.633
Yabancı Para Çevrim Farkları
7.868.113 6.558.916
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-74.038 -448.394
Yabancı Para Çevrim Farkları
-307.247 -323.544
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
262.828 -54.127
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-29.619 -70.723
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.176.571 3.460.130
Net Dönem Karı veya Zararı
220.527 -2.283.284
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 141.819 107.275
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
10.382.597 8.419.698
TOPLAM KAYNAKLAR
34.558.660 32.024.208
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 1.479.095 1.011.974 940.554 215.766
Satışların Maliyeti
-1.002.586 -759.584 -614.237 -228.468
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
476.509 252.390 326.317 -12.702
BRÜT KAR (ZARAR)
476.509 252.390 326.317 -12.702
Genel Yönetim Giderleri
-515.213 -499.537 -242.086 -234.802
Pazarlama Giderleri
-4.392 -3.144 -2.987 -1.175
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 116.996 179.836 46.779 97.303
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -164.971 -106.217 -75.709 -40.703
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-91.071 -176.672 52.314 -192.079
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
64.515 36.407 25.907 19.256
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -291.989 -323.416 -120.137 -191.750
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-318.545 -463.681 -41.916 -364.573
Finansman Gelirleri
18 1.466.406 0 90.058 0
Finansman Giderleri
18 -751.255 -486.086 -338.927 -313.471
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
396.606 -949.767 -290.785 -678.044
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -157.629 -93.264 -24.412 -54.373
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-11.677 -40.129 2.817 -32.125
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
-145.952 -53.135 -27.229 -22.248
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
238.977 -1.043.031 -315.197 -732.417
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-10.577 -23.145 -4.326 32.648
DÖNEM KARI (ZARARI)
228.400 -1.066.176 -319.523 -699.769
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 7.873 4.620 12.808 -5.669
Ana Ortaklık Payları
220.527 -1.070.796 -332.331 -694.100
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (zarar) / kar 0,64000000 -2,88000000 -0,90000000 -2,00000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (zarar) / kar -0,03000000 -0,06000000 -0,01000000 0,09000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.333.747 1.262.762 544.844 569.628
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
39.168 21.961 39.168 21.148
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-8.596 -55.393 -13.891 -72.091
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.394 528 -8.545 -285
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-2.202 -55.921 -5.346 -71.806
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.311.399 1.301.328 527.338 625.423
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-8.224 -5.134 -7.771 -4.852
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-7.788 -4.906 -7.788 -4.765
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
-436 -228 17 -87
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
400.733 -165.913 137.787 -19.737
Yabancı Para Çevrim Farkları
95.255 -96.571 63.976 -18.930
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
331.356 -2.467 55.905 10.752
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
331.356 -2.467 55.905 10.752
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-2.561 -77.570 34.100 -11.649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
50.020 -42.760 43.307 -6.194
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-52.581 -34.810 -9.207 -5.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-23.317 10.695 -16.194 90
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-13.309 2.752 -7.529 -649
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-10.008 7.943 -8.665 739
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.734.480 1.096.849 682.631 549.891
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.962.880 30.673 363.108 -149.878
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
34.250 -29.910 29.513 -32.936
Ana Ortaklık Payları
1.928.630 60.583 333.595 -116.942
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952114
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