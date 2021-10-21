***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler2.368.497 -2.368.497 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 -1.515.678 988.292 -8.493 979.799Dönem Karı (Zararı)-1.515.678 -1.515.678 3.076 -1.512.602Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 2.503.970 -11.569 2.492.401Kar Payları8 -392.491 -392.491 -13.150 -405.641Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-44.665 -158.138 -202.803 202.803 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -137.859 6.638.651 -315.339 -95.061 -87.960 440.202 3.469.685 -1.515.678 9.135.127 116.594 9.251.721Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Transferler-2.283.284 2.283.284 0 0 26.374 1.291.895 94.376 326.503 27.579 852.863 2.619.590 69.976 2.689.566Dönem Karı (Zararı)852.863 852.863 34.146 887.009Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)26.374 1.291.895 94.376 326.503 27.579 1.766.727 35.830 1.802.557Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 -755 -755Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -127.259 7.850.811 -229.168 272.376 -43.144 440.202 1.176.846 852.863 10.932.013 176.496 11.108.509Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.250.121 313.873Dönem Karı (Zararı)887.009 -1.512.602Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)893.755 -1.479.365Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-6.746 -33.237Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.476 1.446.609Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler529.641 317.214Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler45.189 72.498Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler33.681 14.526Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler11.508 57.972Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-638.429 404.615Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-1.538.898 -108.925Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler900.469 513.540Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-293.127 -27.884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 118.960 446.703Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 232.896 241.436Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler1.394 -7.973İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.420.837 1.162.405Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-311.303 171.236İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-10.908 -5.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-300.395 176.957Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler2.044.895 1.410.770Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler85.733 5.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-22.939 24.298İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-7.211 -619İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-15.728 24.917İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-375.549 -449.348Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.304.370 1.096.412Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-7.298 -7.331Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -46.951 -775.208YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.603.594 -529.949Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları-2.959.565 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri483.930 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları0 -377.870Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12.408 7.036Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-157.006 -200.468Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-152.341 -174.531Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.665 -25.937Alınan Temettüler53.482 5.545Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-36.843 35.808FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.019.393 1.342.020İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -31.806Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri2.016.101 2.496.239Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-2.420.763 -656.935İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış-1.482.509 -68.727Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-74.941 -73.496Ödenen Temettüler0 -405.641Ödenen Faiz-358.544 -176.269Alınan Faiz29.171 26.678Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-727.908 231.977YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-3.372.866 1.125.944Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi567.212 1.676.982NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.805.654 2.802.926DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 5.439.970 3.873.503DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.634.316 6.676.429Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.636.709 5.443.456Finansal Yatırımlar1.029.947 672.494Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 1.029.947 222.099Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 0 450.395Ticari Alacaklar1.382.112 758.159İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 121.999 96.403İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.260.113 661.756Diğer Alacaklar