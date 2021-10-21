***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
21.10.2021 18:22
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 0 330.200 76.811 -156.133 3.899.004 -86.418 -54.766 -58.560 408.396 1.683.623 2.368.497 8.773.935 -64.566 8.709.369
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
2.368.497 -2.368.497 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 -1.515.678 988.292 -8.493 979.799
Dönem Karı (Zararı)
-1.515.678 -1.515.678 3.076 -1.512.602
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
18.274 2.739.647 -228.921 4.370 -29.400 2.503.970 -11.569 2.492.401
Kar Payları
8 -392.491 -392.491 -13.150 -405.641
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-31.806 31.806 -31.806 -31.806 0 -31.806
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-44.665 -158.138 -202.803 202.803 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -137.859 6.638.651 -315.339 -95.061 -87.960 440.202 3.469.685 -1.515.678 9.135.127 116.594 9.251.721
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 26.374 1.291.895 94.376 326.503 27.579 852.863 2.619.590 69.976 2.689.566
Dönem Karı (Zararı)
852.863 852.863 34.146 887.009
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
26.374 1.291.895 94.376 326.503 27.579 1.766.727 35.830 1.802.557
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 -755 -755
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -127.259 7.850.811 -229.168 272.376 -43.144 440.202 1.176.846 852.863 10.932.013 176.496 11.108.509
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.250.121 313.873
Dönem Karı (Zararı)
887.009 -1.512.602
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
893.755 -1.479.365
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-6.746 -33.237
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-3.476 1.446.609
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
529.641 317.214
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
45.189 72.498
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
33.681 14.526
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
11.508 57.972
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-638.429 404.615
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.538.898 -108.925
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
900.469 513.540
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-293.127 -27.884
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 118.960 446.703
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 232.896 241.436
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
1.394 -7.973
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
1.420.837 1.162.405
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-311.303 171.236
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-10.908 -5.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-300.395 176.957
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.044.895 1.410.770
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
85.733 5.449
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.939 24.298
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-7.211 -619
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-15.728 24.917
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-375.549 -449.348
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.304.370 1.096.412
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.298 -7.331
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -46.951 -775.208
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.603.594 -529.949
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-2.959.565 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
483.930 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
0 -377.870
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12.408 7.036
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-157.006 -200.468
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-152.341 -174.531
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.665 -25.937
Alınan Temettüler
53.482 5.545
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-36.843 35.808
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.019.393 1.342.020
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -31.806
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.016.101 2.496.239
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-2.420.763 -656.935
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
-1.482.509 -68.727
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-74.941 -73.496
Ödenen Temettüler
0 -405.641
Ödenen Faiz
-358.544 -176.269
Alınan Faiz
29.171 26.678
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-727.908 231.977
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.372.866 1.125.944
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
567.212 1.676.982
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.805.654 2.802.926
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 5.439.970 3.873.503
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.634.316 6.676.429
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.636.709 5.443.456
Finansal Yatırımlar
1.029.947 672.494
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.029.947 222.099
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 0 450.395
Ticari Alacaklar
1.382.112 758.159
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 121.999 96.403
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.260.113 661.756
Diğer Alacaklar