***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-2.283.284 2.283.284 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 552.858 1.595.035 4.737 1.599.772Dönem Karı (Zararı)552.858 552.858 -4.935 547.923Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 1.042.177 9.672 1.051.849Kar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 330.200 76.811 -151.935 7.346.121 -345.311 215.542 -65.351 440.202 1.176.846 552.858 9.907.458 112.012 10.019.470Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512Transferler467.689 -467.689 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 -335.732 1.227.077 43.883 1.270.960Dönem Karı (Zararı)-335.732 -335.732 21.046 -314.686Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 1.562.809 22.837 1.585.646Kar Payları0 0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler363.281 -31.806 90.960 76.811 -181.921 13.700.949 -258.074 666.141 -5.229 440.202 1.723.455 -335.732 16.249.037 269.435 16.518.472Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI452.407 972.158Dönem Karı (Zararı)-314.686 547.923Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-306.196 554.174Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-8.490 -6.251Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler782.367 -551.290Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler269.359 91.159Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler42.436 17.766Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler4.207 11.746Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler38.229 6.020Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler321.190 -953.388Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-66.140 -1.337.069Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler387.330 383.681Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-17.952 -18.032Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler3 88.045 171.852Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 75.912 138.597Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler3.377 756İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler50.943 1.001.489Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-75.084 45.988İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-4.957 16.272İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-70.127 29.716Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler89.890 1.824.580Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler28.238 1.369Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-46.013 -30.724İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-33.864 22.289İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-12.149 -53.013İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler53.912 -839.724Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları518.624 998.122Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-3.252 -2.054Vergi İadeleri (Ödemeleri)17 -62.965 -23.910YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.419.797 -17.125Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-5.873.553 0Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-329.259 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri34.070 7.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-349.412 -24.603Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-347.630 -23.056Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.782 -1.547Alınan Temettüler25.552 0Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)72.805 -196FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI7.080.833 -486.595Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.020.590 1.739.627Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.262.216 -1.668.440İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış4.707.358 -20.371Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-75.646 -18.095Ödenen Temettüler0 0Ödenen Faiz-69.829 -26.871Alınan Faiz9.882 14.974Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-249.306 -507.419YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.113.443 468.438Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi157.122 509.197NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.270.565 977.635DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 1.395.745 5.439.970DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.666.310 6.417.605Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.676.374 1.402.142Finansal Yatırımlar1.917.031 1.240.293Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri6 1.574.091 1.240.293Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar6 342.940 0Ticari Alacaklar1.694.293 1.461.462İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8 190.817 171.988İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 1.503.476 1.289.474Diğer Alacaklar510.958 479.561İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 402.708 347.613İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 108.250 131.948Stoklar316.524 312.875Peşin Ödenmiş Giderler1.332.822 1.187.850Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar91.981 133.744Diğer Dönen Varlıklar13 444.969 529.439ARA TOPLAM8.984.952 6.747.366TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR8.984.952 6.747.366DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar121.115 146.085İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar9 121.115 146.085Diğer Alacaklar3.549.018 4.382.807İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.096.368 3.081.685İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.452.650 1.301.122Türev Araçlar20 213.731 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar3 11.167.570 4.815.629Maddi Duran Varlıklar6.338.543 5.596.532Kullanım Hakkı Varlıkları913.763 879.449Maddi Olmayan Duran Varlıklar31.075.289 28.763.320Şerefiye3.511.772 3.220.120İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar11 27.304.904 25.359.249Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar258.613 183.951Peşin Ödenmiş Giderler168.978 149.056Ertelenmiş Vergi Varlığı310.695 278.621Diğer Duran Varlıklar250.975 210.701TOPLAM DURAN VARLIKLAR54.109.677 45.222.200TOPLAM VARLIKLAR63.094.629 51.969.566KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar7 2.402.877 2.575.089Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları7 2.838.449 2.622.145Ticari Borçlar792.486 751.031İlişkili Taraflara Ticari Borçlar8 7.198 7.996İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar785.288 743.035Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar137.400 120.195Diğer Borçlar1.639.509 1.076.360İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 977 905İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 1.638.532 1.075.455Türev Araçlar20 1.694 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)63.725 50.209İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 16.123 14.936İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)47.602 35.273Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü17 92.127 49.725Kısa Vadeli Karşılıklar95.987 77.652Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar95.987 77.652Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler13 32.571 30.173ARA TOPLAM8.096.825 7.352.579TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.096.825 7.352.579UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar7 17.217.747 12.787.487Diğer Borçlar19.090.092 13.362.471İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7.420.814 2.317.664İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 11.669.278 11.044.807Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler299.963 1.358.950Türev Araçlar20 172.382 369.941Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)211.842 199.205İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 205.686 194.226İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)6.156 4.979Uzun Vadeli Karşılıklar195.182 165.546Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar195.182 165.546Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.292.124 1.125.875TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.479.332 29.369.475TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER46.576.157 36.722.054ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar16.249.037 15.021.960Ödenmiş Sermaye14 363.281 363.281Geri Alınmış Paylar (-)14 -31.806 -31.806Paylara İlişkin Primler (İskontolar)90.960 90.960Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi76.811 76.811Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)13.519.028 12.339.952Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.921 -166.004Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-181.921 -166.004Yabancı Para Çevrim Farkları13.700.949 12.505.956Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)402.838 19.105Yabancı Para Çevrim Farkları-258.074 -302.745Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)666.141 327.079Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar-5.229 -5.229Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler440.202 440.202Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları1.723.455 1.255.766Net Dönem Karı veya Zararı-335.732 467.689Kontrol Gücü Olmayan Paylar3 269.435 225.552TOPLAM ÖZKAYNAKLAR16.518.472 15.247.512TOPLAM KAYNAKLAR63.094.629 51.969.566Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 2.332.361 538.541Satışların Maliyeti-1.485.306 -388.349TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)847.055 150.192BRÜT KAR (ZARAR)847.055 150.192Genel Yönetim Giderleri-607.515 -273.127Pazarlama Giderleri-4.816 -1.405Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler16 226.820 70.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler16 -230.619 -89.262ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)230.925 -143.385Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler48.252 38.608Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar3 -88.045 -171.852FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)191.132 -276.629Finansman Gelirleri18 11.257 1.400.341Finansman Giderleri18 -433.971 -436.321SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-231.582 687.391Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri17 -74.614 -133.217Dönem Vergi (Gideri) Geliri-98.412 -14.494Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23.798 -118.723SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-306.196 554.174DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-8.490 -6.251DÖNEM KARI (ZARARI)-314.686 547.923Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar3 21.046 -4.935Ana Ortaklık Payları-335.732 552.858Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına (zarar) / kar 19 -0,90000000 1,54000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Pay başına zarar 19 -0,02000000 -0,02000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar1.179.076 788.903Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-56.848 5.295Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-16.042 2.151Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar-40.806 3.144Yabancı Para Çevrim Farkları1.235.799 784.061Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler125 -453Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi125 -453Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar406.570 262.946Yabancı Para Çevrim Farkları96.137 31.279Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)422.401 275.451Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)422.401 275.451Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar-26.972 -36.661Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.657 6.713Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)-28.629 -43.374Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-84.996 -7.123Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-83.354 -5.780Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi-1.642 -1.343DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.585.646 1.051.849TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.270.960 1.599.772Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar43.883 4.737Ana Ortaklık Payları1.227.077 1.595.035http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024021BIST