***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor
26.04.2022 18:20
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -153.633 6.558.916 -323.544 -54.127 -70.723 440.202 3.460.130 -2.283.284 8.312.423 107.275 8.419.698
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-2.283.284 2.283.284 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 552.858 1.595.035 4.737 1.599.772
Dönem Karı (Zararı)
552.858 552.858 -4.935 547.923
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.698 787.205 -21.767 269.669 5.372 1.042.177 9.672 1.051.849
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 330.200 76.811 -151.935 7.346.121 -345.311 215.542 -65.351 440.202 1.176.846 552.858 9.907.458 112.012 10.019.470
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -166.004 12.505.956 -302.745 327.079 -5.229 440.202 1.255.766 467.689 15.021.960 225.552 15.247.512
Transferler
467.689 -467.689 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 -335.732 1.227.077 43.883 1.270.960
Dönem Karı (Zararı)
-335.732 -335.732 21.046 -314.686
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.917 1.194.993 44.671 339.062 0 1.562.809 22.837 1.585.646
Kar Payları
0 0 0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
363.281 -31.806 90.960 76.811 -181.921 13.700.949 -258.074 666.141 -5.229 440.202 1.723.455 -335.732 16.249.037 269.435 16.518.472
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
452.407 972.158
Dönem Karı (Zararı)
-314.686 547.923
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-306.196 554.174
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-8.490 -6.251
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
782.367 -551.290
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
269.359 91.159
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
42.436 17.766
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.207 11.746
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
38.229 6.020
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
321.190 -953.388
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-66.140 -1.337.069
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
387.330 383.681
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-17.952 -18.032
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
3 88.045 171.852
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 75.912 138.597
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
3.377 756
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
50.943 1.001.489
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-75.084 45.988
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.957 16.272
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-70.127 29.716
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
89.890 1.824.580
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
28.238 1.369
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-46.013 -30.724
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-33.864 22.289
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-12.149 -53.013
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
53.912 -839.724
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
518.624 998.122
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.252 -2.054
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
17 -62.965 -23.910
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-6.419.797 -17.125
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-5.873.553 0
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-329.259 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
34.070 7.674
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-349.412 -24.603
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-347.630 -23.056
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-1.782 -1.547
Alınan Temettüler
25.552 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
72.805 -196
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
7.080.833 -486.595
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.020.590 1.739.627
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.262.216 -1.668.440
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
4.707.358 -20.371
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.646 -18.095
Ödenen Temettüler
0 0
Ödenen Faiz
-69.829 -26.871
Alınan Faiz
9.882 14.974
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-249.306 -507.419
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.113.443 468.438
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
157.122 509.197
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.270.565 977.635
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 1.395.745 5.439.970
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 2.666.310 6.417.605
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 2.676.374 1.402.142
Finansal Yatırımlar
1.917.031 1.240.293
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
6 1.574.091 1.240.293
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
6 342.940 0
Ticari Alacaklar
1.694.293 1.461.462
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8 190.817 171.988
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 1.503.476 1.289.474
Diğer Alacaklar
510.958 479.561
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 402.708 347.613
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 108.250 131.948
Stoklar
316.524 312.875
Peşin Ödenmiş Giderler
1.332.822 1.187.850
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
91.981 133.744
Diğer Dönen Varlıklar
13 444.969 529.439
ARA TOPLAM
8.984.952 6.747.366
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
8.984.952 6.747.366
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
121.115 146.085
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 121.115 146.085
Diğer Alacaklar
3.549.018 4.382.807
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 2.096.368 3.081.685
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.452.650 1.301.122
Türev Araçlar
20 213.731 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
3 11.167.570 4.815.629
Maddi Duran Varlıklar
6.338.543 5.596.532
Kullanım Hakkı Varlıkları
913.763 879.449
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
31.075.289 28.763.320
Şerefiye
3.511.772 3.220.120
İmtiyaz Sözleşmelerinden Doğan Haklar
11 27.304.904 25.359.249
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
258.613 183.951
Peşin Ödenmiş Giderler
168.978 149.056
Ertelenmiş Vergi Varlığı
310.695 278.621
Diğer Duran Varlıklar
250.975 210.701
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
54.109.677 45.222.200
TOPLAM VARLIKLAR
63.094.629 51.969.566
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
7 2.402.877 2.575.089
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
7 2.838.449 2.622.145
Ticari Borçlar
792.486 751.031
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8 7.198 7.996
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
785.288 743.035
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
137.400 120.195
Diğer Borçlar
1.639.509 1.076.360
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 977 905
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 1.638.532 1.075.455
Türev Araçlar
20 1.694 0
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
63.725 50.209
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 16.123 14.936
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
47.602 35.273
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
17 92.127 49.725
Kısa Vadeli Karşılıklar
95.987 77.652
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
95.987 77.652
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
13 32.571 30.173
ARA TOPLAM
8.096.825 7.352.579
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
8.096.825 7.352.579
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
7 17.217.747 12.787.487
Diğer Borçlar
19.090.092 13.362.471
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
8 7.420.814 2.317.664
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 11.669.278 11.044.807
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler
299.963 1.358.950
Türev Araçlar
20 172.382 369.941
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
211.842 199.205
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 205.686 194.226
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6.156 4.979
Uzun Vadeli Karşılıklar
195.182 165.546
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
195.182 165.546
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.292.124 1.125.875
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.479.332 29.369.475
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
46.576.157 36.722.054
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
16.249.037 15.021.960
Ödenmiş Sermaye
14 363.281 363.281
Geri Alınmış Paylar (-)
14 -31.806 -31.806
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
90.960 90.960
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
76.811 76.811
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
13.519.028 12.339.952
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.921 -166.004
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-181.921 -166.004
Yabancı Para Çevrim Farkları
13.700.949 12.505.956
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
402.838 19.105
Yabancı Para Çevrim Farkları
-258.074 -302.745
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
666.141 327.079
Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-5.229 -5.229
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
440.202 440.202
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
1.723.455 1.255.766
Net Dönem Karı veya Zararı
-335.732 467.689
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 269.435 225.552
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.518.472 15.247.512
TOPLAM KAYNAKLAR
63.094.629 51.969.566
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 2.332.361 538.541
Satışların Maliyeti
-1.485.306 -388.349
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
847.055 150.192
BRÜT KAR (ZARAR)
847.055 150.192
Genel Yönetim Giderleri
-607.515 -273.127
Pazarlama Giderleri
-4.816 -1.405
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 226.820 70.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -230.619 -89.262
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
230.925 -143.385
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
48.252 38.608
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
3 -88.045 -171.852
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.132 -276.629
Finansman Gelirleri
18 11.257 1.400.341
Finansman Giderleri
18 -433.971 -436.321
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-231.582 687.391
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
17 -74.614 -133.217
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-98.412 -14.494
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
23.798 -118.723
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-306.196 554.174
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-8.490 -6.251
DÖNEM KARI (ZARARI)
-314.686 547.923
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
3 21.046 -4.935
Ana Ortaklık Payları
-335.732 552.858
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına (zarar) / kar 19 -0,90000000 1,54000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Pay başına zarar 19 -0,02000000 -0,02000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.179.076 788.903
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
-56.848 5.295
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-16.042 2.151
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar
-40.806 3.144
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.235.799 784.061
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
125 -453
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilen İştirak ve İş Ortaklıklarının Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar, Vergi Etkisi
125 -453
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
406.570 262.946
Yabancı Para Çevrim Farkları
96.137 31.279
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
422.401 275.451
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
422.401 275.451
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
-26.972 -36.661
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.657 6.713
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)
-28.629 -43.374
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-84.996 -7.123
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-83.354 -5.780
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar, Vergi Etkisi
-1.642 -1.343
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.585.646 1.051.849
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.270.960 1.599.772
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
43.883 4.737
Ana Ortaklık Payları
1.227.077 1.595.035
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024021
BIST