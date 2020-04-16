***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
16.04.2020 09:08
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.03.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 22 Nisan 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2020 31/03/2020 22/04/2020
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838471
BIST
12:4596.160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 304,80
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
12:456,9277
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0156
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9277
En Düşük
6,8896
12:457,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0131
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5446
En Düşük
7,5032
12:45383,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,67
|Açılış
|: 383,16
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
384,01
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|EGCYO
|0,33
|4.499
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|179.727
|% 10,00
|
|SODSN
|24,88
|49.959
|% 9,99
|
|RTALB
|9,51
|9.657.106
|% 9,94
|
|GLRYH
|4,44
|4.264.806
|% 9,90
|
|DOKTA
|21,88
|361.961
|% -9,96
|
|DOCO
|360,50
|62.241.786
|% -9,38
|
|IZFAS
|1,75
|155.493
|% -8,38
|
|PGSUS
|51,55
|728.048.441
|% -7,03
|
|OZRDN
|2,10
|16.621
|% -6,67
|
|PGSUS
|51,55
|728.048.441
|% -7,03
|
|SOKM
|9,78
|96.328.099
|% -0,20
|
|CRFSA
|7,93
|72.160.897
|% 5,03
|
|AVOD
|1,96
|65.023.271
|% 1,55
|
|DOCO
|360,50
|62.241.786
|% -9,38
|
|IHLGM
|1,01
|56.905.516
|% -0,98
|
|KUYAS
|1,61
|48.824.047
|% -6,40
|
|ODAS
|1,42
|30.470.368
|% 0,00
|
|PGSUS
|51,55
|728.048.441
|% -7,03
|
|MTRYO
|3,85
|44.604.183
|% -0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6098
|8,6530
|% -0,24
|
|Frank
|7,1248
|7,1678
|% -0,17
|
|Riyal
|1,8362
|1,8454
|% 0,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.721
|1.722
|6,10
|
|Altın Gr.
|383
|383
|1,71
|
|Cumhuriyet
|2.458
|2.519
|14,90
|
|Tam
|2.527
|2.592
|15,30
|
|Yarım
|1.229
|1.261
|7,40
|
|Çeyrek
|617
|631
|3,70
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,49
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|28,38
|28,38
|0,69
|