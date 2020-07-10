***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
10.07.2020 10:19
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 30.06.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Temmuz 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
01/01/2020 30/06/2020 24/07/2020
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/858750
BIST
10:06112.996
En Yüksek
|Değişim
|: -2,42%
|| -2.797,97
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.830
10:066,8662
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0051
|Açılış
|: 6,8990
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8900
|
6,8682
En Düşük
6,8563
10:067,7362
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0130
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7659
En Düşük
7,7277
10:06396,57
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,38
|Açılış
|: 396,57
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
398,40
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|PKENT
|276,80
|676.222
|% 9,97
|
|KERVN
|0,47
|295.003
|% 9,30
|
|BJKAS
|3,69
|23.100.038
|% 6,96
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|DITAS
|24,88
|374.878
|% 4,98
|
|TSPOR
|6,24
|969.403
|% -9,96
|
|BALAT
|1,92
|21.316
|% -9,86
|
|KENT
|790,10
|3.423.046
|% -9,70
|
|PEKGY
|8,75
|2.247.148
|% -9,04
|
|KUYAS
|2,66
|1.707.124
|% -8,90
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|RTALB
|36,38
|29.571.232
|% 6,69
|
|AKBNK
|5,69
|25.658.657
|% -1,22
|
|EKGYO
|2,12
|73.629.267
|% -1,85
|
|TSKB
|1,24
|14.946.596
|% -0,80
|
|KRDMD
|3,03
|30.444.247
|% -1,94
|
|GARAN
|7,79
|56.792.342
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,59
|11.332.919
|% -5,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6108
|8,6540
|% -0,18
|
|Frank
|7,2548
|7,2985
|% -0,23
|
|Riyal
|1,8249
|1,8340
|% 0,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|-6,62
|
|Altın Gr.
|396
|397
|-1,43
|
|Cumhuriyet
|2.575
|2.597
|-7,40
|
|Tam
|2.651
|2.665
|-7,50
|
|Yarım
|1.288
|1.304
|-3,70
|
|Çeyrek
|644
|653
|-1,80
|
|Gümüş.Ons
|18,49
|18,53
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|4,09
|4,09
|-0,03
|
|B. Petrol
|41,72
|41,72
|-0,63
|