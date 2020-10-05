***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
05.10.2020 11:58
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 22 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 22/10/2020
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878180
BIST
12:251.156
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 10,70
|Açılış
|: 1.151
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.156
En Düşük
1.151
12:257,7572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 7,7560
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7750
|
7,7840
En Düşük
7,7213
12:259,1198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0232
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0750
|
9,1370
En Düşük
9,0574
12:25473,55
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,32
|Açılış
|: 473,55
|
|Önceki Kapanış
|: 473,87
|
475,25
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler12:25
|VANGD
|8,36
|6.217.066
|% 10,00
|
|CRFSA
|31,24
|82.265.308
|% 10,00
|
|ALCAR
|157,30
|33.533.440
|% 10,00
|
|DOBUR
|22,00
|17.468
|% 10,00
|
|BRYAT
|193,70
|29.950.516
|% 9,99
|
|TKURU
|754,60
|460.306
|% -10,00
|
|COSMO
|8,37
|361.827
|% -10,00
|
|MERIT
|91,30
|346.757
|% -9,96
|
|ATSYH
|3,00
|512.556
|% -9,91
|
|TACTR
|13,00
|650.221
|% -6,88
|
|SISE
|7,07
|432.891.476
|% 0,43
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|GARAN
|7,16
|371.168.447
|% 0,70
|
|ASELS
|18,62
|337.068.008
|% 1,20
|
|THYAO
|10,75
|278.811.491
|% 1,22
|
|KRDMD
|3,48
|412.563.209
|% 1,16
|
|IHLAS
|1,08
|110.681.202
|% 1,89
|
|GSDHO
|2,22
|187.672.327
|% 4,23
|
|POLHO
|3,29
|272.683.944
|% 3,13
|
|ODAS
|2,96
|228.352.747
|% 1,37
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7505
|7,7572
|% -0,01
|
|Euro
|9,1124
|9,1198
|% 0,26
|
|Sterlin
|10,0121
|10,0624
|% 0,05
|
|Frank
|8,4311
|8,4819
|% 0,45
|
|Riyal
|2,0612
|2,0715
|% -0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.900
|1.900
|0,36
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-0,61
|
|Cumhuriyet
|3.130
|3.178
|-9,00
|
|Tam
|3.116
|3.193
|-10,30
|
|Yarım
|1.506
|1.545
|-4,99
|
|Çeyrek
|755
|772
|-2,49
|
|Gümüş.Ons
|23,93
|23,97
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|0,04
|