***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2020 – 30.09.2020 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 22 Ekim 2020 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek- - -2. Çeyrek- - -3. Çeyrek01/01/2020 30/09/2020 22/10/2020Yıllık- - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878180BIST