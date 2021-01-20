***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
20.01.2021 12:14
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2020 – 31.12.2020 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 16 Şubat 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2020 31/12/2020 16/02/2021
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903443
BIST
15:481.557
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -7,98
|Açılış
|: 1.573
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.574
En Düşük
1.552
15:487,4531
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0116
|Açılış
|: 7,4440
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4450
|
7,4815
En Düşük
7,4269
15:489,0209
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -0,0365
|Açılış
|: 9,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0350
|
9,0885
En Düşük
9,0113
15:48443,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,30
|Açılış
|: 443,00
|
|Önceki Kapanış
|: 441,70
|
445,03
En Düşük
441,00
BIST En Aktif Hisseler15:48
|GEREL
|7,81
|550.135.267
|% 10,00
|
|INTEM
|66,55
|39.866.565
|% 10,00
|
|DITAS
|37,20
|14.248.993
|% 9,99
|
|INVEO
|103,60
|65.900.206
|% 9,98
|
|VERTU
|17,52
|85.847.598
|% 9,98
|
|TGSAS
|28,26
|20.018.888
|% -10,00
|
|UMPAS
|2,34
|437.851
|% -10,00
|
|ARTI
|8,46
|2.062.922
|% -10,00
|
|ATSYH
|8,10
|364.705
|% -10,00
|
|PSDTC
|37,04
|14.389.161
|% -9,97
|
|TSKB
|1,96
|1.173.173.518
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,97
|1.039.468.192
|% 3,39
|
|GARAN
|10,00
|684.969.158
|% -1,28
|
|SISE
|7,89
|684.411.761
|% -0,63
|
|KARSN
|4,19
|683.614.305
|% 1,70
|
|TSKB
|1,96
|1.173.173.518
|% 4,26
|
|DOHOL
|3,97
|1.039.468.192
|% 3,39
|
|EKGYO
|2,45
|551.566.874
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,59
|287.858.863
|% 0,00
|
|KARSN
|4,19
|683.614.305
|% 1,70
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4493
|7,4531
|% -0,16
|
|Euro
|9,0159
|9,0209
|% -0,40
|
|Sterlin
|10,1509
|10,2018
|% 0,04
|
|Frank
|8,3330
|8,3832
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% -0,24
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.851
|1.851
|10,62
|
|Altın Gr.
|442
|442
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|13,00
|
|Tam
|2.922
|2.995
|10,73
|
|Yarım
|1.412
|1.449
|5,19
|
|Çeyrek
|708
|724
|2,60
|
|Gümüş.Ons
|25,36
|25,40
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|56,31
|56,31
|0,41
|
Seans Raporu
15:48
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-
16:02OYAYO
Yüzde -8.80 oranında düşüşle 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 768, 976 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 1, 557 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 52 altında . İşlem hacmi 20, 762.00 milyon TL de
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16:00GOLTS
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15:58OYAYO
Yüzde -8.64 oranında düşüşle 11.73 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 678, 076 adet işlem
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15:57DAGHL
Yüzde -4.06 oranında düşüşle 14.18 lira fiyatla işlem gören hissede 315, 580 adet işlem