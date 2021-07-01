***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
01.07.2021 17:24
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.06.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 27 Temmuz 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
01/01/2021 30/06/2021 27/07/2021
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
- - -
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945495
BIST
17:471.370
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 13,57
|Açılış
|: 1.358
|
|Önceki Kapanış
|: 1.356
|
1.372
En Düşük
1.358
17:478,6545
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0445
|Açılış
|: 8,6650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6750
|
8,7245
En Düşük
8,6423
17:4710,2904
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0365
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2900
|
10,3626
En Düşük
10,2716
17:47494,66
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,51
|Açılış
|: 494,66
|
|Önceki Kapanış
|: 495,17
|
498,81
En Düşük
493,97
BIST En Aktif Hisseler17:47
|VERTU
|23,10
|53.907.118
|% 10,00
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|SAYAS
|26,40
|18.759.632
|% 10,00
|
|PKENT
|2.844,40
|5.246.695
|% 10,00
|
|BERA
|13,21
|230.969.003
|% 9,99
|
|KUTPO
|51,85
|4.363.333
|% -9,98
|
|TKURU
|219,60
|674.172
|% -9,96
|
|EUKYO
|6,00
|2.137.182
|% -9,91
|
|CASA
|130,00
|136.473
|% -8,96
|
|IDGYO
|5,36
|7.109.438
|% -8,84
|
|THYAO
|13,64
|1.146.016.890
|% 2,02
|
|GARAN
|8,42
|947.252.487
|% 1,45
|
|SASA
|27,80
|440.918.169
|% 2,28
|
|KOZAL
|117,60
|372.833.317
|% 0,43
|
|ERBOS
|130,10
|345.145.314
|% -0,08
|
|EKGYO
|1,88
|257.560.782
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,19
|285.464.347
|% 1,39
|
|GARAN
|8,42
|947.252.487
|% 1,45
|
|THYAO
|13,64
|1.146.016.890
|% 2,02
|
|PEKGY
|1,10
|76.294.687
|% 10,00
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6463
|8,6490
|% -0,57
|
|Euro
|10,2785
|10,2852
|% -0,40
|
|Sterlin
|11,9126
|11,9723
|% -0,71
|
|Frank
|9,3307
|9,3869
|% -0,37
|
|Riyal
|2,3041
|2,3156
|% -0,36
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|4,15
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,56
|
|Cumhuriyet
|3.286
|3.336
|31,00
|
|Tam
|3.262
|3.346
|25,02
|
|Yarım
|1.577
|1.619
|12,10
|
|Çeyrek
|791
|809
|6,06
|
|Gümüş.Ons
|26,08
|26,11
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,25
|7,26
|-0,06
|
|B. Petrol
|75,85
|75,85
|1,24
|