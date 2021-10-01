***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
01.10.2021 09:50
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2021 – 30.09.2021 ara hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının, 21 Ekim 2021 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2021 30/09/2021 21/10/2021
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966005
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
0
En Düşük
0
18:058,8790
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0091
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8615
18:0510,2952
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0119
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2617
18:05501,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,41
|Açılış
|: 501,34
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
499,51
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|MAREN
|8,31
|1.050.038.546
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8745
|8,8790
|% -0,10
|
|Euro
|10,2914
|10,2952
|% -0,12
|
|Sterlin
|11,9136
|11,9733
|% -0,15
|
|Frank
|9,5028
|9,5601
|% 0,08
|
|Riyal
|2,3620
|2,3739
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.757
|-0,29
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-0,45
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,15
|22,18
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,32
|78,32
|0,01
|