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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

07.04.2022 13:52
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 26 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 26/04/2022
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016970


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KLKIM 20,50 137.389.088 % 10,01  
NATEN 57,75 57.225.522 % 10,00  
CASA 121,20 1.044.623 % 9,98  
KONKA 16,59 107.718.603 % 9,94  
PAGYO 12,39 1.459.533 % 9,94  
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15:01 Alış Satış %  
Dolar 14,7322 14,7440 % 0,26  
Euro 16,1015 16,1117 % 0,49  
Sterlin 19,2406 19,3371 % 0,38  
Frank 15,7506 15,8455 % 0,33  
Riyal 3,9210 3,9406 % 0,28  
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15:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.931 1.931 5,62  
Altın Gr. 916 916 5,25  
Cumhuriyet 6.070 6.162 4,00  
Tam 6.042 6.192 3,29  
Yarım 2.920 2.995 1,59  
Çeyrek 1.465 1.498 0,80  
Gümüş.Ons 24,46 24,51 0,03  
Gümüş Gr. 11,62 11,63 0,05  
B. Petrol 103 103 2,19  
Seans Raporu 15:01
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