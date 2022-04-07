***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
07.04.2022 13:52
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2022 – 31.03.2022 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 26 Nisan 2022 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2022 31/03/2022 26/04/2022
2. Çeyrek
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016970
BIST
15:022.344
En Yüksek
|Değişim
|: 1,20%
|| 27,71
|Açılış
|: 2.329
|
|Önceki Kapanış
|: 2.316
|
2.346
En Düşük
2.329
15:0214,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0368
|Açılış
|: 14,7520
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7430
|
14,7633
En Düşük
14,7005
15:0216,1111
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0777
|Açılış
|: 16,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1000
|
16,1450
En Düşük
16,0138
15:02915,76
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 5,12
|Açılış
|: 915,80
|
|Önceki Kapanış
|: 910,65
|
916,41
En Düşük
908,13
BIST En Aktif Hisseler15:01
|KLKIM
|20,50
|137.389.088
|% 10,01
|
|NATEN
|57,75
|57.225.522
|% 10,00
|
|CASA
|121,20
|1.044.623
|% 9,98
|
|KONKA
|16,59
|107.718.603
|% 9,94
|
|PAGYO
|12,39
|1.459.533
|% 9,94
|
|SANEL
|5,51
|922.784
|% -5,81
|
|GZNMI
|39,78
|19.637.643
|% -4,74
|
|UFUK
|17,59
|90.715
|% -3,19
|
|BOBET
|4,46
|62.370.553
|% -2,83
|
|EKIZ
|6,50
|72.315
|% -2,69
|
|KRDMD
|15,74
|1.359.421.018
|% 1,75
|
|THYAO
|34,72
|1.321.435.577
|% 0,29
|
|ASELS
|26,14
|1.196.154.358
|% 2,35
|
|SISE
|16,72
|1.177.171.056
|% 2,58
|
|GARAN
|12,54
|939.008.708
|% 1,05
|
|ODAS
|2,09
|517.509.531
|% 0,97
|
|YKBNK
|4,29
|909.581.161
|% 2,88
|
|AKBNK
|7,92
|934.009.291
|% 2,99
|
|CEMAS
|1,29
|131.720.110
|% 1,57
|
|VAKBN
|3,79
|351.458.008
|% 2,16
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7322
|14,7440
|% 0,26
|
|Euro
|16,1015
|16,1117
|% 0,49
|
|Sterlin
|19,2406
|19,3371
|% 0,38
|
|Frank
|15,7506
|15,8455
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9210
|3,9406
|% 0,28
|
|15:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,62
|
|Altın Gr.
|916
|916
|5,25
|
|Cumhuriyet
|6.070
|6.162
|4,00
|
|Tam
|6.042
|6.192
|3,29
|
|Yarım
|2.920
|2.995
|1,59
|
|Çeyrek
|1.465
|1.498
|0,80
|
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,63
|0,05
|
|B. Petrol
|103
|103
|2,19
|