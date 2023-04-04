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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim

04.04.2023 10:57
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )

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Finansal Takvim

Bildirim İçeriği

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama

Şirketimizin 01.01.2023 – 31.03.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 25 Nisan 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.

Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler

1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 25/04/2023
2. Çeyrek

3. Çeyrek

Yıllık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131415


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MARKA 14,74 19.132.345 % 10,00  
METRO 1,87 153.206.312 % 10,00  
NATEN 135,30 35.415.029 % 10,00  
ATSYH 102,80 5.647.832 % 9,95  
ESEN 58,75 42.633.129 % 9,92  
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Dolar 19,2272 19,2301 % 0,25  
Euro 21,0261 21,0354 % 0,49  
Sterlin 23,9677 24,0879 % 0,86  
Frank 20,9985 21,1250 % 0,25  
Riyal 5,1126 5,1382 % 0,21  
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13:16 Alış Satış %  
Altın Ons 1.983 1.983 -2,04  
Altın Gr. 1.225 1.225 0,31  
Cumhuriyet 8.324 8.450 70,00  
Tam 8.336 8.419 18,00  
Yarım 4.086 4.119 8,00  
Çeyrek 2.043 2.060 5,00  
Gümüş.Ons 24,05 24,08 0,09  
Gümüş Gr. 14,88 14,89 0,08  
B. Petrol 85,50 85,50 0,57  
Seans Raporu 13:16
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