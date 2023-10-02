***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim
02.10.2023 14:15
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Ekim
2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 24/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198583
BIST
'
18:058.487
En Düşük
|Değişim
|: 1,82%
|| 152,02
|Açılış
|: 8.375
|
|Önceki Kapanış
|: 8.335
|
8.367
En Yüksek
8.512
18:0527,4857
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,1033
|Açılış
|: 27,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3450
|
27,7295
En Düşük
27,3619
18:0528,8895
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,1190
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,3335
En Düşük
28,8168
18:051.618,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -9,31
|Açılış
|: 1.618,10
|
|Önceki Kapanış
|: 1.627,65
|
1.641,34
En Düşük
1.612,57
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKFYE
|19,91
|1.733.915.543
|% 10,00
|
|BFREN
|6.739,90
|22.457.347
|% 10,00
|
|FENER
|112,20
|782.915.662
|% 10,00
|
|KONYA
|5.826,70
|59.106.045
|% 10,00
|
|FMIZP
|207,90
|40.146.974
|% 10,00
|
|ISBTR
|311.547,60
|1.557.738
|% -10,00
|
|EUYO
|14,42
|8.463.949
|% -9,99
|
|QNBFL
|658,70
|16.662.855
|% -9,99
|
|QNBFB
|363,60
|9.386.698
|% -9,98
|
|USAK
|12,77
|148.040.058
|% -9,56
|
|THYAO
|253,40
|15.553.874.739
|% 4,49
|
|SISE
|55,75
|6.939.687.631
|% 2,01
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|TUPRS
|157,30
|5.034.227.428
|% -1,07
|
|EREGL
|44,78
|4.859.207.071
|% 0,58
|
|EKGYO
|8,40
|4.234.348.740
|% 3,96
|
|ZOREN
|6,27
|2.957.019.247
|% 10,00
|
|YKBNK
|18,73
|5.513.708.722
|% 1,46
|
|ALBRK
|4,33
|862.747.676
|% 3,59
|
|SKBNK
|6,59
|1.277.784.845
|% 4,11
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,4534
|27,4857
|% 0,38
|
|Euro
|28,8479
|28,8895
|% -0,41
|
|Sterlin
|33,1959
|33,3624
|% -0,31
|
|Frank
|29,7941
|29,9735
|% -0,00
|
|Riyal
|7,2994
|7,3360
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-17,35
|
|Altın Gr.
|1.617
|1.617
|-10,33
|
|Cumhuriyet
|11.049
|11.216
|-74,00
|
|Tam
|10.805
|10.937
|-151,00
|
|Yarım
|5.419
|5.491
|-76,00
|
|Çeyrek
|2.701
|2.746
|-37,00
|
|Gümüş.Ons
|21,27
|21,30
|-0,90
|
|Gümüş Gr.
|18,78
|18,81
|-0,75
|
|B. Petrol
|91,02
|91,02
|-1,18
|