***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.02.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar7 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, normal piyasa koşulları altında, 2020 yılına ilişkin operasyonel ve mali beklentilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işletmesini üstlendiğimiz havalimanlarındaki ticari uçuş sayıları, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilenmiştir. Bu mücbir sebep nedeniyle, Şirketimizin 7 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıkladığı 2020 hedefleri artık geçerli değildir. Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, Şirketimizce, şu aşamada yeni bir 2020 beklentisi paylaşılamamaktadır. Mücbir sebebin devam etmesi nedeniyle, havayolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için şirketimiz tarafından maliyet azaltıcı önlemler alınmış ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte Şirketimizin revize 2020 hedefleri kamuya açıklanacaktırhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839900BIST