***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
22.04.2020 18:13
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
7 Şubat 2020 tarihinde yaptığımız özel durum açıklamasında, normal piyasa koşulları altında, 2020 yılına ilişkin operasyonel ve mali beklentilerimizi kamuoyu ile paylaşmıştık. Tüm dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işletmesini üstlendiğimiz havalimanlarındaki ticari uçuş sayıları, ilgili otoritelerin salgın ile mücadele kapsamında aldığı uçuş kısıtlaması önlemlerinden büyük oranda etkilenmiştir. Bu mücbir sebep nedeniyle, Şirketimizin 7 Şubat 2020 tarihinde kamuya açıkladığı 2020 hedefleri artık geçerli değildir. Salgın nedeniyle alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizlik nedeniyle, Şirketimizce, şu aşamada yeni bir 2020 beklentisi paylaşılamamaktadır. Mücbir sebebin devam etmesi nedeniyle, havayolu yolcu trafiğinde yaşanan düşüşün etkilerini azaltmak için şirketimiz tarafından maliyet azaltıcı önlemler alınmış ve sabit giderlerde önemli miktarda düşüş sağlanmıştır. Alınan önlemlerin devam süresine ilişkin belirsizliğin ortadan kalkması ile birlikte Şirketimizin revize 2020 hedefleri kamuya açıklanacaktır
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/839900
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 551,98
|Açılış
|: 98.129
|
|Önceki Kapanış
|: 97.619
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98.962
En Düşük
97.897
18:056,9969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
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|Açılış
|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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7,0081
En Düşük
6,9571
18:057,5690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,6145
En Düşük
7,5575
18:05385,67
En Yüksek
|Değişim
|: 1,97%
|| 7,45
|Açılış
|: 385,67
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|Önceki Kapanış
|: 378,23
|
385,98
En Düşük
376,41
BIST En Aktif Hisseler
|KENT
|212,30
|6.254.062
|% 10,00
|
|LOGO
|78,65
|60.971.240
|% 10,00
|
|LINK
|31,24
|18.307.696
|% 10,00
|
|POLTK
|84,70
|205.482
|% 10,00
|
|OZRDN
|2,42
|155.422
|% 10,00
|
|BALAT
|2,40
|1.272.474
|% -9,77
|
|EUYO
|1,61
|20.658.001
|% -8,00
|
|CEOEM
|3,28
|30.226.395
|% -6,29
|
|NIBAS
|6,75
|104.242
|% -6,25
|
|ATAGY
|3,80
|19.943.102
|% -6,17
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|SASA
|8,72
|685.802.416
|% 4,93
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,22
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 9,93
|
|ASELS
|26,78
|459.777.757
|% -0,67
|
|DOHOL
|1,80
|314.189.253
|% 4,65
|
|GSRAY
|2,61
|403.344.022
|% 2,76
|
|YKBNK
|2,00
|287.364.307
|% 0,50
|
|KARSN
|1,57
|219.298.781
|% 3,97
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% -1,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5912
|8,6343
|% 0,50
|
|Frank
|7,1713
|7,2145
|% 0,09
|
|Riyal
|1,8529
|1,8622
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.716
|29,75
|
|Altın Gr.
|385
|385
|6,54
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.528
|44,40
|
|Tam
|2.531
|2.594
|45,50
|
|Yarım
|1.233
|1.266
|22,20
|
|Çeyrek
|619
|633
|11,10
|
|Gümüş.Ons
|15,02
|15,07
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|3,37
|3,38
|0,04
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|B. Petrol
|20,65
|20,65
|1,32
|
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