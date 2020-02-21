***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 07.02.2020Genel Kurul Tarihi 23.03.2020Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Cendere Caddesi No: 109L 2C Blok 34485 Sarıyer/IstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketin 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,3 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,4 - 2019 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,6 - Yönetim Kurulu'nun 2019 yılı kârının dağıtılması ve kâr dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,7 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi,8 - Güncellenen Ücretlendirme Politikası'nın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması,9 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin Genel Kurul'un onayına sunulması,10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,11 - Güncellenen Bağış ve Yardımlara ilişkin politikanın Genel Kurul'un onayına sunulması, Şirketin 2019 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2020 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi,14 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi,15 - Dilek ve temenniler,16 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK_Bilgil_ Dokumani_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GA_2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2019 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 23 Mart 2020 Pazartesi günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi Cendere Caddesi No: 109L 2C Blok 34485 Sarıyer/Istanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820763BIST