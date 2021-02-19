***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2020 Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020Karar Tarihi 19.02.2021Genel Kurul Tarihi 22.03.2021Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.03.2021Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe SARIYERAdres Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/IstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve toplantı tutanağın ve eklerinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi2 - Şirketin 2020 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması3 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması, müzakeresi ve onaylanması4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin şirketin 2020 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri6 - Şirketimizin 2020 yılına ilişkin Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle, şirket Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, 2020 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılmayacağı hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi7 - Ücretlendirme Politikasının Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Genel Kurul'un onayına sunulması8 - Görev süreleri sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yerine Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri de dahil olmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin yapılması ve görev sürelerinin belirlenmesi9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin görüşülmesi ve onaylanması11 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemlerine ilişkin olarak, geri alımın amacı, kullanılan kaynak ile pay geri alım işlemlerinin özetinin Genel Kurul'un bilgisine sunulması12 - Şirketin 2020 yılı içinde yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) dördüncü bölümde düzenlenen, verilen rehin, teminat ve ipotekler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi15 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'ıncı maddelerinde yazılı işlemlerin ifası hususunda gerekli izinlerin verilmesi16 - Dilek ve temenniler17 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 GK_Bilgil_ Dokumani_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GA_2020.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk Açıklamalar2020 yılına ait Pay Sahipleri Olağan Genel Kurul Toplantısı, 22 Mart 2021 Pazartesi günü saat 10:00'da Vadistanbul Bulvar, Ayazaga Mahallesi, Azerbaycan Caddesi, 2C Blok No:3L/6 34485 Sarıyer/Istanbul adresinde yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911013BIST