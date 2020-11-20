***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
20.11.2020 08:58
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
22.10.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/11/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine teklif vermeye karar vermiştir. Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889316
BIST
10:291.321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,20
|Açılış
|: 1.316
|
|Önceki Kapanış
|: 1.313
|
1.323
En Düşük
1.316
10:297,5805
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0306
|Açılış
|: 7,6200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7500
|
7,5993
En Düşük
7,5178
10:299,0014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0291
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1700
|
9,0364
En Düşük
8,9136
10:29454,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 1,64
|Açılış
|: 454,67
|
|Önceki Kapanış
|: 453,04
|
456,24
En Düşük
450,20
BIST En Aktif Hisseler10:27
|KONYA
|980,40
|24.164.515
|% 10,00
|
|KAPLM
|29,70
|469.676
|% 10,00
|
|PKENT
|847,00
|72.842
|% 10,00
|
|KENT
|471,60
|5.004.148
|% 9,98
|
|IZTAR
|14,03
|2.206.063
|% 9,95
|
|MARKA
|7,99
|929.900
|% -9,92
|
|EUYO
|4,82
|3.398.717
|% -9,91
|
|ARTI
|5,75
|53.510
|% -7,26
|
|TKURU
|265,00
|2.346.840
|% -6,23
|
|DAGHL
|14,50
|142.622
|% -4,92
|
|GARAN
|9,51
|630.045.378
|% -0,11
|
|THYAO
|12,09
|421.570.254
|% 3,25
|
|KRDMD
|4,84
|361.016.710
|% -0,62
|
|YKBNK
|3,07
|221.855.526
|% -1,29
|
|GUBRF
|44,72
|197.247.315
|% 7,55
|
|KRDMD
|4,84
|361.016.710
|% -0,62
|
|SKBNK
|1,54
|109.331.971
|% 3,36
|
|YKBNK
|3,07
|221.855.526
|% -1,29
|
|GARAN
|9,51
|630.045.378
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,94
|98.625.371
|% 1,04
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5771
|7,5823
|% 0,43
|
|Euro
|8,9926
|9,0050
|% 0,36
|
|Sterlin
|10,0411
|10,0914
|% 0,52
|
|Frank
|8,2986
|8,3486
|% 0,52
|
|Riyal
|2,0164
|2,0265
|% 0,50
|
|10:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,48
|
|Altın Gr.
|455
|455
|2,29
|
|Cumhuriyet
|3.017
|3.062
|-85,00
|
|Tam
|3.002
|3.080
|-85,19
|
|Yarım
|1.451
|1.490
|-41,22
|
|Çeyrek
|728
|745
|-20,60
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|5,88
|5,89
|0,03
|