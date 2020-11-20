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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

20.11.2020 08:58



***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesi
İhaleyi Açan Taraf
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
22.10.2020
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
%100
İhaleye Teklif Verme Tarihi
20/11/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
20/11/2020
İhale Sonucu
-
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 20 Kasım 2020 tarihinde gerçekleştirilecek olan Çukurova Havalimanı üstyapı tesislerinin yap-işlet-devret modeliyle yapılması ve havalimanının işletme hakkı devri ihalesine teklif vermeye karar vermiştir. Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889316


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PKENT 847,00 72.842 % 10,00  
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Tam 3.002 3.080 -85,19  
Yarım 1.451 1.490 -41,22  
Çeyrek 728 745 -20,60  
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Gümüş Gr. 5,88 5,89 0,03  
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