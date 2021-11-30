***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuAntalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesiİhaleyi Açan TarafDevlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı30.11.2021Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarFraport AG Frankfurt Airport Services WorldwideGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı51%İhaleye Teklif Verme Tarihi01/12/2021İhalenin Sonuçlandığı Tarih01/12/2021İhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)AçıklamalarYönetim Kurulumuz, Devlet Hava Meydanları İşletmesi tarafından 1 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirileceği duyurulan, Antalya Havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç/dış hatlar, genel havacılık, CIP terminalleri ve mütemmimlerinin işletme haklarının kiralanmak suretiyle verilmesi ihalesine Şirketimiz ve Fraport AG tarafından oluşturulan ortak girişimle katılmaya karar vermiştir. Konuyla ilgili tüm aşamalarda kamuoyuna bilgi verilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980320BIST