***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.10.2022, 16.12.2022, 14.02.2023, 14.04.2023,14.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuNijerya Lagos Havalimanı İhalesiİhaleyi Açan TarafNijerya Federal Havalimanları Otoritesiİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı16.09.2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarNahco Management Services Ltd ve Planet Project LimitedGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı51%İhaleye Teklif Verme Tarihi19/09/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarihİhale Sonucuİhale Bedeliİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen KısımOrtaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)Açıklamalar17 Ekim 2022 tarihli açıklamamızda, Nijerya Federal Havalimanları Otoritesi (NFHO) tarafından yapılan açıklamaya göre, Nahco Management Services Ltd ve Planet Project Limited ile oluşturduğumuz Konsorsiyumun Lagos Havalimanı'nın dış hat yolcu ve kargo terminallerinin 20 yıl süreyle işletilmesi ve geliştirilmesi ihalesinde müzakere aşamasına geçmek için "tercih edilen işletmeci" olarak seçildiğini, bu seçimin g İş bu açıklama Özel Durumlar Tebliği'nin (II-15.1) 23.maddesinin 7. fıkrası uyarınca yapılan açıklamadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184949BIST