***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 07.02.2020Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TAVHL, TRETAVH00018 Peşin 1,0804059 108,04059 15 0,9183450 91,8345Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 25.03.2020 27.03.2020 26.03.2020(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TAVHL, TRETAVH00018 0 0Ek AçıklamalarTAV Havalimanları'nın kâr dağıtım politikasına göre "Şirketimizin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kâr'ın" %50'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi" şeklinde kâr payı olarak dağıtılır.Önümüzdeki yakın dönemde hazırlandığımız büyük projeler olması sebebiyle, Şirketimizin Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,0804059 TL (%108,04059) olmak üzere toplam brüt 392.491.240 TL nakit kâr payının 25 Mart 2020 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 tablo.pdfEK: 2 table.pdfEK: 3 Karar_eng.pdfEK: 4 Karar.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.2502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.614.010.000 3.074.394.4064. Vergiler ( - ) -245.513.0005. Net Dönem Kârı 2.368.497.000 3.074.394.4066. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.368.497.000 3.074.394.406Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 590.91210. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.369.087.91211. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit 392.491.240* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 1.976.005.760 2.681.903.16620. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.683.623.000 2.186.784.456Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 392.491.240 16,57 0,9183451 91,83451TOPLAM 392.491.240 16,57 0,9183451 91,83451http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817730BIST