***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.02.2020 18:35
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 07.02.2020
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
TAVHL, TRETAVH00018 Peşin 1,0804059 108,04059 15 0,9183450 91,8345
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 25.03.2020 27.03.2020 26.03.2020
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
TAVHL, TRETAVH00018 0 0
Ek Açıklamalar
TAV Havalimanları'nın kâr dağıtım politikasına göre "Şirketimizin, iştiraklerinin ve bağlı ortaklarının uzun vadede gelişmesi için doğabilecek yatırım ya da kaynak ihtiyacı veya ekonomik şartlardaki olağandışı gelişmeler aksini gerektirmedikçe Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UFRS) uygun olarak düzenlenmiş olan periyodik mali tablolara göre hesaplanmış olan "ilgili döneme ait konsolide net kâr'ın" %50'si, ya nakit olarak ya da ilgili meblağın şirket sermayesine eklenmesiyle bedelsiz hisse senedi" şeklinde kâr payı olarak dağıtılır.
Önümüzdeki yakın dönemde hazırlandığımız büyük projeler olması sebebiyle, Şirketimizin Yönetim Kurulu 1 TL nominal değerinde beher hisse için brüt 1,0804059 TL (%108,04059) olmak üzere toplam brüt 392.491.240 TL nakit kâr payının 25 Mart 2020 tarihinde başlanarak dağıtılmasını Genel Kurul'un onayına sunmaya karar vermiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 tablo.pdf
EK: 2 table.pdf
EK: 3 Karar_eng.pdf
EK: 4 Karar.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.250
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 2.614.010.000 3.074.394.406
4. Vergiler ( - ) -245.513.000
5. Net Dönem Kârı 2.368.497.000 3.074.394.406
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.368.497.000 3.074.394.406
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 590.912
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 2.369.087.912
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit 392.491.240
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 1.976.005.760 2.681.903.166
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.683.623.000 2.186.784.456
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
- - - 392.491.240 16,57 0,9183451 91,83451
TOPLAM 392.491.240 16,57 0,9183451 91,83451
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817730
BIST