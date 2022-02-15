***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 15.02.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)TAVHL, TRETAVH00018 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)TAVHL, TRETAVH00018 0 0Ek AçıklamalarŞirketimiz, 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği faaliyetler sonucunda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No:14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolara göre, 467.689.000 TL net dönem kârı elde etti.2021 yılında şirketimizin uzun vadede gelişmesi için satın aldığımız Almatı Havalimanı'nın ve kazandığımız Antalya Havalimanı işletme imtiyazı ihalelerinin ve bu işlemlerle ilgili yatırımların doğurduğu kaynak ihtiyaçları nedeniyle, 2021 mali yılı için yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında ortaklarımızın onayına sunulmak üzere, Şirketimizin Kâr Dağıtım Politikasına uygun olarak, kâr payı dağıtımı önerisi yapılmamasına oy birliği ile karar verilmiştir.KAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 363.281.2502. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 80.886.380* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 796.725.000 1.098.082.6744. Vergiler ( - ) -329.036.0005. Net Dönem Kârı 467.689.000 1.098.082.6746. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 467.689.000 1.098.082.674Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 543.22710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 468.232.22711. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek 467.689.000 1.098.082.67420. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 1.255.766.000 7.704.180.472Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 0 0 0 0 0TOPLAM 0 0 0 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001961BIST