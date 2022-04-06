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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim

06.04.2022 16:56
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2021
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 09.12.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildi
Tescil Tarihi 06.04.2022

Ek Açıklamalar
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 KSS_TAV_esas_soz_deg.pdf
EK: 2 KSS_TAV_esas_soz_deg_ENG.pdf
EK: 3 EsasSozlesme_31032022.pdf
EK: 4 AoA_31032022.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016578


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