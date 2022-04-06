***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Esas Sözleşme Değişikliğinin TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 24.11.2021İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi GüncellemesiMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2025Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 25.11.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 09.12.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 31.03.2022Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 06.04.2022Ek AçıklamalarŞirketimizin kayıtlı sermaye tavanı geçerlilik süresinin 2025 yılına uzatılmasına ilişkin esas sözleşme değişikliği 06.04.2022 tarihinde tescil edilmiştir. Son değişikliği içeren yürürlükteki esas sözleşmemiz ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 KSS_TAV_esas_soz_deg.pdfEK: 2 KSS_TAV_esas_soz_deg_ENG.pdfEK: 3 EsasSozlesme_31032022.pdfEK: 4 AoA_31032022.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016578BIST