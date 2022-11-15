***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (Trk)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080093BIST