***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
15.11.2022 15:03
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (Trk)" ve Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080093
BIST
17:524.650
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 79,56
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
17:5218,6259
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0223
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
17:5219,3784
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,1579
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
17:521.058,84
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,22
|Açılış
|: 1.058,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler17:48
|HKTM
|101,20
|354.894.369
|% 10,00
|
|GLCVY
|26,40
|56.465.592
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.534.375
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|294.553.712
|% 10,00
|
|KONTR
|196,00
|2.079.707.040
|% 9,99
|
|MNDRS
|9,91
|202.789.693
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|997.308.132
|% -9,97
|
|ZEDUR
|33,12
|636.042
|% -9,75
|
|ATSYH
|135,10
|2.725.847
|% -8,65
|
|NTHOL
|12,96
|183.661.711
|% -7,36
|
|THYAO
|109,20
|9.023.366.051
|% -0,46
|
|EREGL
|37,74
|8.424.458.063
|% 1,07
|
|ODAS
|12,27
|5.780.464.188
|% 3,20
|
|ASELS
|40,96
|5.554.861.486
|% -1,77
|
|AKBNK
|15,94
|4.871.480.477
|% 4,66
|
|ODAS
|12,27
|5.780.464.188
|% 3,20
|
|ISCTR
|9,58
|4.466.942.958
|% 3,46
|
|YKBNK
|10,47
|4.706.728.037
|% 6,73
|
|SKBNK
|2,32
|963.225.522
|% 0,43
|
|TSKB
|3,23
|1.321.745.002
|% 1,57
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6049
|18,6190
|% 0,08
|
|Euro
|19,3463
|19,3692
|% 0,77
|
|Sterlin
|22,1386
|22,2496
|% 1,54
|
|Frank
|19,6503
|19,7687
|% 0,00
|
|Riyal
|4,9375
|4,9623
|% 0,06
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-0,88
|
|Altın Gr.
|1.062
|1.062
|1,95
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.042
|7.163
|29,00
|
|Yarım
|3.420
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.710
|1.750
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,73
|21,76
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|13,04
|13,05
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,33
|92,33
|-0,81
|
Seans Raporu
17:48
daha fazla
-
17:57EDATA
Yüzde 6.78 oranında artışla 24.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 590, 238 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 77, 28 artarak (% 1.92 ) 4, 097
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KTSKR, HEKTS, MIATK, IEYHO, SMRTG, PAPIL, CONSE, JANTS, ORGE
-
17:56
ACSEL, KUTPO, AGESA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ISKPL, OZRDN, AVGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında