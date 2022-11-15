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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

15.11.2022 15:03
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi


***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )

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Türkçe
Kredi Derecelendirmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.'nin Uzun Vadeli Ulusal Notunu "A+ (Trk)", Kısa Vadeli Ulusal Notunu "J1 (Trk)" ve  Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı ve Yerel Para Notlarını "BBB+" olarak belirlemiştir. Tüm notların görünümleri ise "Stabil" olarak belirlenmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080093


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