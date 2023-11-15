***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş., TAV Havalimanları Holding A.Ş.' nin Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "A+ (tr)" 'dan "AA-(tr)" seviyesine ve Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notunu "J1 (tr)" 'den "J1+ (tr)" seviyesine yükselterek revize etmiştir.Tüm notlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.• Uzun Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : AA- (tr) / (Stabil Görünüm)• Kısa Vadeli Ulusal Kurum Kredi Rating Notu : J1+ (tr) / (Stabil Görünüm)• Uzun Vadeli Uluslararası Yabancı Para Kurum Kredi Rating Notu : BBB+ / (Stabil Görünüm)• Uzun Vadeli Uluslararası Yerel Para Kurum Kredi Rating Notu : BBB+ / (Stabil Görünüm)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1218159BIST