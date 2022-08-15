***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme HizmetleriSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/08/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/08/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi12/08/2022AçıklamaTAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. 15 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan yeni sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır ve 15 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notuhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055323BIST