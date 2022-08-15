***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
15.08.2022 10:20
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/08/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
12/08/2022
Açıklama
TAV Havalimanları Holding Kurumsal Yönetim Komitesi, SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. ile kurumsal yönetim ilkelerine uyum derecelendirmesi sözleşmesinin yenilenmesi yönünde karar almıştır. 15 Ağustos 2022 tarihinde imzalanan yeni sözleşmenin süresi 2 (iki) yıldır ve 15 Ağustos 2024 tarihine kadar geçerlidir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055323
BIST
10:432.867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 3,19
|Açılış
|: 2.875
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
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2.885
En Düşük
2.858
10:4317,9644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
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|Açılış
|: 17,9920
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|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
10:4318,3965
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0044
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
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18,4337
En Düşük
18,3679
10:431.032,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.032,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.032,39
BIST En Aktif Hisseler10:43
|CMBTN
|240,30
|3.756.850
|% 9,98
|
|CMENT
|41,20
|552.904
|% 9,98
|
|COSMO
|22,98
|2.286.533
|% 9,95
|
|TRCAS
|11,62
|31.947.299
|% 9,93
|
|GRNYO
|4,10
|285.053
|% 9,92
|
|GZNMI
|62,85
|21.858.660
|% -9,96
|
|PAMEL
|153,10
|4.602.594
|% -9,14
|
|GSRAY
|5,98
|303.859.461
|% -9,12
|
|BARMA
|43,94
|298.971.982
|% -8,27
|
|ASUZU
|277,50
|22.867.397
|% -8,26
|
|THYAO
|62,35
|1.243.780.114
|% -0,08
|
|ODAS
|4,25
|420.354.670
|% 5,20
|
|SASA
|52,80
|402.713.270
|% 0,38
|
|PETKM
|9,95
|335.160.061
|% 1,43
|
|GSRAY
|5,98
|303.859.461
|% -9,12
|
|ODAS
|4,25
|420.354.670
|% 5,20
|
|EKGYO
|3,53
|232.434.324
|% -0,28
|
|GSRAY
|5,98
|303.859.461
|% -9,12
|
|DOHOL
|4,54
|226.257.053
|% -1,94
|
|ALBRK
|1,76
|73.795.108
|% 0,00
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9591
|17,9644
|% 0,18
|
|Euro
|18,3815
|18,3965
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6614
|21,7701
|% -0,15
|
|Frank
|18,9670
|19,0812
|% -0,03
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,19
|
|10:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|-14,96
|
|Altın Gr.
|1.033
|1.033
|-6,27
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.930
|6.983
|-9,00
|
|Yarım
|3.377
|3.414
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.694
|1.707
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,53
|20,56
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|11,87
|11,89
|-0,14
|
|B. Petrol
|96,87
|96,87
|-1,28
|