***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
11.08.2023 08:41
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )
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Türkçe
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Derecelendirme Kuruluşu Unvanı
SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri
Sözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi
15/08/2022
Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi
15/08/2024
Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi
11/08/2023
Açıklama
Türkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 12 Ağustos 2022 tarihinde 9,69 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 11 Ağustos 2023 tarihinde 9,69 olarak teyit edilmiştir.
Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.
Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Notu
Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu
Ağırlık
% 25 % 25 % 15 % 35 % 100
Alınan Not
95,9 98,65 98,82 95,48 96,88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184210
BIST