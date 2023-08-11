***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKurumsal Yönetim İlkelerine Uyum DerecelendirmesiBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Derecelendirme Kuruluşu UnvanıSAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme HizmetleriSözleşme Geçerlilik Başlangıç Tarihi15/08/2022Sözleşme Geçerlilik Bitiş Tarihi15/08/2024Not Geçerlilik Başlangıç Tarihi11/08/2023AçıklamaTürkiye'de Sermaye Piyasası Kurulu kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan derecelendirme kuruluşu SAHA Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri tarafından hazırlanan TAV Havalimanları Kurumsal Yönetim Derecelendirme Dönemsel Revizyon Raporu tamamlanmıştır. Şirketimiz için 12 Ağustos 2022 tarihinde 9,69 olarak belirlenen kurumsal yönetim derecelendirme notu, 11 Ağustos 2023 tarihinde 9,69 olarak teyit edilmiştir.Kurumsal yönetim derecelendirme notunun alt başlıklar itibarıyla dağılımı aşağıda verilmektedir.Pay Sahipleri Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık Menfaat Sahipleri Yönetim Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme NotuKurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme NotuAğırlık% 25 % 25 % 15 % 35 % 100Alınan Not95,9 98,65 98,82 95,48 96,88http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1184210BIST