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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

03.03.2020 09:48
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***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Açıklamalar

Şirketimiz bağlı ortaklıklarından TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.'ne, yerel otorite Metropolitan Washington Airports Authority tarafından, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni Yolcu Salonu işletme hakkı imtiyazı verilmiştir.  Yolcu Salonu işletme imtiyazı 10 yıllık süreyi kapsamakta olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gosteren bir finansal hizmet kuruluşu olan Capital One şirketi ile yapılan işbirliği çerçevesinde işletilecektir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823808


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