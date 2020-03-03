***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.03.2020 09:48
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.'ne, yerel otorite Metropolitan Washington Airports Authority tarafından, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni Yolcu Salonu işletme hakkı imtiyazı verilmiştir. Yolcu Salonu işletme imtiyazı 10 yıllık süreyi kapsamakta olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gosteren bir finansal hizmet kuruluşu olan Capital One şirketi ile yapılan işbirliği çerçevesinde işletilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823808
BIST
11:09109.092
En Yüksek
|Değişim
|: 1,66%
|| 1.782,42
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
109.490
En Düşük
108.881
11:096,2180
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0578
|Açılış
|: 6,2260
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2460
|
6,2226
En Düşük
6,1592
11:096,9165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 0,0564
|Açılış
|: 6,9120
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8790
|
6,9243
En Düşük
6,8589
11:09319,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 5,33
|Açılış
|: 319,33
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,57
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|IHYAY
|1,23
|75.789.003
|% 14,95
|
|OYAYO
|5,12
|5.924.132
|% 14,80
|
|SONME
|5,98
|2.780.494
|% 12,41
|
|LIDFA
|4,30
|1.319.798
|% 11,98
|
|DZGYO
|4,84
|952.945
|% 11,26
|
|ALYAG
|0,73
|65.884
|% -6,41
|
|BASCM
|2,81
|5.620
|% -6,33
|
|YONGA
|9,05
|22.942
|% -5,73
|
|YBTAS
|4.200,00
|25.200
|% -5,41
|
|SAMAT
|2,39
|4.038.655
|% -5,16
|
|THYAO
|12,04
|196.510.167
|% 2,03
|
|ASELS
|28,82
|191.604.564
|% 2,05
|
|KARSN
|1,94
|180.445.833
|% -1,52
|
|GARAN
|9,80
|137.232.203
|% 2,40
|
|IHLGM
|1,37
|117.934.664
|% 7,03
|
|KARSN
|1,94
|180.445.833
|% -1,52
|
|IHLGM
|1,37
|117.934.664
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,23
|75.789.003
|% 14,95
|
|IHLAS
|0,82
|51.644.202
|% 6,49
|
|ODAS
|2,10
|91.654.690
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9360
|7,9758
|% 1,22
|
|Frank
|6,4614
|6,5003
|% 1,15
|
|Riyal
|1,6515
|1,6598
|% 0,86
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.596
|1.596
|10,43
|
|Altın Gr.
|319
|319
|5,21
|
|Cumhuriyet
|2.114
|2.146
|2,00
|
|Tam
|2.105
|2.157
|-2,69
|
|Yarım
|1.017
|1.044
|-1,30
|
|Çeyrek
|510
|522
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|16,76
|16,81
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|0,05
|
|B. Petrol
|52,58
|52,58
|0,68
|
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