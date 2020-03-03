***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından TAV İşletme Hizmetleri A.Ş.'ne, yerel otorite Metropolitan Washington Airports Authority tarafından, Washington Dulles Uluslararası Havalimanı yeni Yolcu Salonu işletme hakkı imtiyazı verilmiştir. Yolcu Salonu işletme imtiyazı 10 yıllık süreyi kapsamakta olup, Amerika Birleşik Devletleri'nde faaliyet gosteren bir finansal hizmet kuruluşu olan Capital One şirketi ile yapılan işbirliği çerçevesinde işletilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823808BIST