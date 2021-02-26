***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.02.2021 18:15
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
TAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi. Anlaşmanın detaylarına ekteki sunum sayfasında yer verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913406
BIST
18:051.471
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -16,82
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.480
En Düşük
1.443
18:057,4809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,1282
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4854
En Düşük
7,3038
18:059,0695
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 0,1131
|Açılış
|: 8,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
9,0961
En Düşük
8,8746
18:05417,10
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -1,43
|Açılış
|: 417,10
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,25
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ARTI
|6,05
|1.212.983
|% 10,00
|
|MARTI
|2,53
|101.569.190
|% 10,00
|
|TMPOL
|19,91
|13.460.580
|% 10,00
|
|SUMAS
|71,50
|562.970
|% 10,00
|
|CASA
|236,80
|29.951.611
|% 9,99
|
|MERIT
|373,30
|9.289.696
|% -9,98
|
|YESIL
|151,20
|101.878.769
|% -9,95
|
|AYEN
|7,91
|136.070.757
|% -9,91
|
|VAKFN
|16,10
|23.874.400
|% -9,55
|
|UMPAS
|1,55
|466.260
|% -8,28
|
|THYAO
|13,49
|2.491.241.238
|% 0,75
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KOZAL
|129,20
|1.851.960.698
|% 0,78
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|PGSUS
|89,15
|1.106.584.369
|% 0,85
|
|EKGYO
|2,23
|920.953.269
|% -3,46
|
|TSKB
|1,65
|472.745.344
|% -4,07
|
|PETKM
|5,26
|1.301.092.003
|% -0,38
|
|GARAN
|8,92
|1.939.966.521
|% -1,76
|
|KARSN
|4,05
|871.098.521
|% -4,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4773
|7,4809
|% 1,74
|
|Euro
|9,0639
|9,0695
|% 1,26
|
|Sterlin
|10,3687
|10,4207
|% 0,97
|
|Frank
|8,2035
|8,2529
|% 1,50
|
|Riyal
|1,9854
|1,9954
|% 1,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-36,90
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-1,75
|
|Cumhuriyet
|2.794
|2.836
|34,00
|
|Tam
|2.777
|2.848
|32,91
|
|Yarım
|1.342
|1.377
|15,92
|
|Çeyrek
|673
|689
|7,96
|
|Gümüş.Ons
|26,47
|26,51
|-0,86
|
|Gümüş Gr.
|6,36
|6,37
|-0,11
|
|B. Petrol
|65,34
|65,34
|-0,78
|