***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarTAV Tunus ve mevcut borç verenler grubu arasında, TAV Tunus'un finansman koşullarını yeniden yapılandıran bir anlaşma imzalandı ve anlaşmaya dair finansal kapanış gerçekleşti. Anlaşma sonucunda TAV Tunus'un banka kredisi 371,0 milyon avrodan 233,6 milyon avroya indi. Anlaşmanın detaylarına ekteki sunum sayfasında yer verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913406BIST