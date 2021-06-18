***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.06.2021 10:18
***TAVHL*** TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Kuzey Makedonya Parlamentosu tarafından yetkilendirilen Kuzey Makedonya hükümeti ile ülkedeki mevcut havalimanlarımıza ve bazı kamu altyapı projelerine önümüzdeki üç sene içerisinde 49,7 milyon avro tutarında yatırım yapmak için anlaştı. Bu yatırım tutarı, daha önce Kuzey Makedonya hükümeti ile Şirketimiz arasında imzalanan imtiyaz anlaşmasının eki gereği planlanan İştip Kargo Havalimanı yatırımının yerine geçecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942986
BIST
13:511.410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -3,94
|Açılış
|: 1.418
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.405
13:518,6850
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0343
|Açılış
|: 8,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6850
|
8,7269
En Düşük
8,6544
13:5110,3534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0441
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3400
|
10,4039
En Düşük
10,3179
13:51500,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 3,54
|Açılış
|: 500,68
|
|Önceki Kapanış
|: 497,14
|
501,64
En Düşük
497,13
BIST En Aktif Hisseler13:51
|IDGYO
|6,05
|1.235.102
|% 10,00
|
|VKFYO
|5,52
|7.099.311
|% 9,96
|
|TKURU
|139,20
|5.806.015
|% 9,95
|
|OZBAL
|9,20
|19.805.073
|% 9,92
|
|ISKUR
|387.000,00
|387.000
|% 9,91
|
|BERA
|16,93
|8.285.034
|% -9,99
|
|KENT
|202,00
|890.301
|% -8,18
|
|MERIT
|19,00
|1.275.259
|% -5,66
|
|VERTU
|23,04
|23.345.306
|% -4,40
|
|FENER
|36,94
|147.240.116
|% -4,10
|
|THYAO
|14,57
|821.487.054
|% -0,61
|
|EKGYO
|2,13
|327.923.414
|% 0,47
|
|KRDMD
|6,97
|300.054.074
|% -2,79
|
|KOZAL
|121,90
|275.323.675
|% -1,30
|
|TAVHL
|27,70
|203.235.729
|% -0,57
|
|EKGYO
|2,13
|327.923.414
|% 0,47
|
|IHLGM
|1,21
|47.796.394
|% 0,00
|
|BOBET
|5,67
|135.009.679
|% 1,07
|
|HALKB
|4,85
|72.679.657
|% 0,00
|
|ODAS
|1,96
|22.890.522
|% 0,00
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6811
|8,6850
|% -0,39
|
|Euro
|10,3467
|10,3534
|% -0,42
|
|Sterlin
|12,0440
|12,1044
|% -0,51
|
|Frank
|9,4184
|9,4751
|% -0,46
|
|Riyal
|2,3093
|2,3209
|% -0,38
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|18,28
|
|Altın Gr.
|501
|501
|3,54
|
|Cumhuriyet
|3.315
|3.365
|24,00
|
|Tam
|3.299
|3.384
|20,88
|
|Yarım
|1.595
|1.637
|10,10
|
|Çeyrek
|800
|819
|5,05
|
|Gümüş.Ons
|26,36
|26,39
|0,46
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|0,11
|
|B. Petrol
|72,66
|72,66
|-0,44
|